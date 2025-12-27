Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Действующая ферма — 108 тонн, с новым проектом — 220 тонн: грибной отрасль расширяется в Подмосковье

Грибная отрасль Орехово-Зуевского округа увеличит выпуск до 220 тонн в год
Экономика

В Орехово-Зуевском округе Московской области запланировано строительство нового грибоводческого комплекса, который будет реализован компанией ООО "Лесное и торфяное машиностроение".

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Об этом информирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Инвестиции и опыт компании

Общий объем капиталовложений в данный проект оценивается приблизительно в 49 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, ООО "Лесное и торфяное машиностроение" имеет опыт в сфере промышленного культивирования грибов в регионе.

Строительство и ввод в эксплуатацию

Компания уже получила все необходимые разрешения для начала строительных работ. Планируется, что новый объект будет введен в эксплуатацию не позднее конца 2026 года.

Увеличение объёмов производства

В настоящее время в Орехово-Зуевском округе уже функционирует грибная ферма, производящая 108 тонн продукции в год, что эквивалентно примерно 360 тысячам упаковок. Запуск нового комплекса позволит увеличить общий объем производства грибов до 220 тонн в год, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
