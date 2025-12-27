Бензин — стоп, дизель — по правилам: как меняются ограничения на вывоз нефтепродуктов из России

Российское правительство приняло решение о продлении временного запрета на вывоз бензина, дизельного топлива и других аналогичных нефтепродуктов за пределы страны.
Соответствующая информация и необходимые документы обнародованы 27 декабря на правительственном сайте.
Согласно опубликованному постановлению, временный запрет на экспорт автомобильного бензина, касающийся всех экспортеров, включая производителей, продлен до 28 февраля 2026 года включительно. Вместе с тем ограничения не затрагивают производителей дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Установлено, что новые правила вступят в силу на следующий день после официальной публикации постановления, сообщают Известия.
Необходимость продления запрета на экспорт бензина была анонсирована еще 15 декабря. Предыдущий запрет, распространявшийся на всех участников рынка, истекал в конце 2025 года. Экспорт дизельного топлива в настоящее время разрешен только для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Данное решение принимается на фоне роста биржевых цен на дизельное топливо более чем на 15% за последний месяц и направлено на стабилизацию внутреннего рынка.
