Бензин — стоп, дизель — по правилам: как меняются ограничения на вывоз нефтепродуктов из России

Запрет на экспорт бензина продлили до 28 февраля 2026 года
Экономика

Российское правительство приняло решение о продлении временного запрета на вывоз бензина, дизельного топлива и других аналогичных нефтепродуктов за пределы страны.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Jamie Antoine is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Соответствующая информация и необходимые документы обнародованы 27 декабря на правительственном сайте.

Детали постановления

Согласно опубликованному постановлению, временный запрет на экспорт автомобильного бензина, касающийся всех экспортеров, включая производителей, продлен до 28 февраля 2026 года включительно. Вместе с тем ограничения не затрагивают производителей дизельного топлива, судового топлива и других газойлей. Установлено, что новые правила вступят в силу на следующий день после официальной публикации постановления, сообщают Известия.

Контекст и причины решения

Необходимость продления запрета на экспорт бензина была анонсирована еще 15 декабря. Предыдущий запрет, распространявшийся на всех участников рынка, истекал в конце 2025 года. Экспорт дизельного топлива в настоящее время разрешен только для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Данное решение принимается на фоне роста биржевых цен на дизельное топливо более чем на 15% за последний месяц и направлено на стабилизацию внутреннего рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
