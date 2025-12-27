Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Италия теряет российский рынок: подсчитаны потери от сантехнических санкций

Евросанкции ограничили экспорт сантехники Италии в Россию
Экономика

Глава Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани сообщил об убытках Италии в размере около 140 миллионов евро.

Черный смеситель в ванной
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черный смеситель в ванной

Причиной тому является введение запрета на экспорт сантехнического оборудования в Россию.

Санкции ЕС и их влияние

Девятнадцатый пакет санкций, введенный Евросоюзом, включает в себя ограничения на поставки в Российскую Федерацию таких товаров, как унитазы, биде, умывальники и прочие сантехнические изделия, пишет РИА Новости.

Упущенная выгода в 250 млн евро

"Учитывая также другие затронутые товарные категории, совокупный эффект соответствующих ограничительных мер может достигать 250 млн евро упущенной выгоды. Это ощутимый ущерб для многих предприятий — особенно малых и средних компаний, имевших устойчивые позиции на российском рынке", — добавил Трани.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
