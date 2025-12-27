Бумажная цена рушится перед реальностью дизеля: декабрьский кризис в Европе на пороге

Рождество тестирует Европу на прочность дизельной логистики — Zero Hedge

В Европе дизель всё чаще становится "узким горлышком" именно тогда, когда логистика работает на пределе — в конце декабря. После остановки российских поставок регион сильнее зависит от дальнего импорта, а запасы в Северо-Западной Европе восстанавливаются с трудом.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

На бумаге топлива может выглядеть достаточно, но любая задержка поставки быстро превращается в дефицит на месте. Об этом сообщает Zero Hedge.

Почему система стала уязвимее без российских объёмов

После смены торговых потоков дизель и газойль всё чаще приходят в Европу из стран Персидского залива, Ближнего Востока и Индии. Это означает более длинное плечо доставки, больше зависимостей от судов, погоды, портовой загрузки и графиков. В таких условиях даже "нормальные" запасы оказываются чувствительными: новые партии приходят позже, а конкурируют за те же танкеры и терминалы, что и прочие грузы.

Отчёты по складским уровням в Амстердаме, Роттердаме и Антверпене показывают, что восстановление запасов идёт не так уверенно, как хотелось бы рынку. В декабре ситуацию дополнительно поджимает сезон перевозок: грузопотоки растут, а значит, дизель сжигается быстрее, чем его удаётся пополнять.

Рождество как стресс-тест для дизеля

Ключевая особенность праздничного периода — спрос на дизель в логистике слабо зависит от цены. Доставка посылок, распределение продуктов, пополнение полок — всё включается одновременно и работает по календарю и контрактам. В отличие от бензина, где потребление может "просесть" из-за настроений потребителей, дизель в конце декабря привязан к физическим объёмам перевозок: грузы едут даже при низкой марже.

Задержки быстро дают каскадный эффект: срывы поставок, потери продаж, порча запасов, штрафы и репутационный ущерб. Поэтому рынок реагирует не только на котировки, но и на реальную доступность баррелей "здесь и сейчас".

Когда "бумажная" цена не совпадает с реальностью

Обычно зимой дизельные "трещины" расширяются, когда совпадают потребности логистики и отопления. Но в 2025 году сигнал оказался смазанным: на фоне мягкой погоды и слабой промышленной активности котировки могли снижаться, тогда как физические премии за срочные партии на отдельных рынках оставались высокими.

Такой разрыв между "бумагой" и физическим рынком особенно усиливается в праздники, когда важнее не прогноз, а наличие топлива в нужном месте.

НПЗ и экспорт: высокая загрузка, низкая гибкость

В декабре нефтепереработчикам сложно "играть" режимами: логистика праздников держит спрос, поэтому мощности загружены высоко, особенно по средним дистиллятам. Приоритет дизеля часто означает меньший запас прочности: если вмешается погода, авария, ограничения трубопровода или портовые задержки, манёвра становится меньше.

Дополнительный риск — экспортная цепочка. США выступают заметным поставщиком дистиллятов в Европу, и эти потоки не прекращаются на Рождество. Любая задержка на стороне отгрузки или приёмки случается в момент, когда у покупателей минимальный люфт, а складские уровни уже под давлением. Поэтому фраза "Санта ездит на дизеле" превращается из метафоры в описание реальной зависимости праздничной экономики.

"Слепая зона" энергоперехода в пиковые недели

Электрификация помогает в городских и коротких маршрутах, но пик декабря возвращает систему к дизелю. В холодную погоду падает запас хода, зарядная инфраструктура перегружается, а ограничения по массе и времени становятся критичными при всплеске объёмов.

Даже компании с электропарком нередко страхуют сезон именно дизельной техникой, потому что это топливо "последней надежды" для непрерывной цепочки поставок.

Сравнение дизеля и бензина в декабрьской экономике

Дизель прежде всего обслуживает "движение товаров": магистральные перевозки, распределение, "последнюю милю", рефрижераторы, портовую и складскую технику, резервное питание. Бензин больше связан с личной мобильностью и может реагировать на настроение потребителей и расходы домохозяйств.

Поэтому локальный дефицит дизеля способен ударить по экономике быстрее, чем изменение цен на сырую нефть.