Новогодний стол как в кино: где дешевле

Самый дешёвый новогодний стол из стран СНГ в Киргизии

Анализ стоимости продуктового набора из советского фильма "Ирония судьбы" показал, что самый бюджетный вариант новогоднего стола среди столиц стран СНГ можно организовать в Бишкеке (Киргизия).

Фото: torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Праздничный стол

Журналисты РИА Новости оценили его всего в 3,2 тысячи рублей.

Праздничный стол в Киргизии

В Киргизии значительная часть продуктов — местного производства. Однако традиционные компоненты праздничного стола, такие как майонез, шпроты и желатин, нередко импортируются из России. Неизменным остается и выбор алкоголя — "Советское шампанское".

Аналогичный набор продуктов в Узбекистане, Армении

В Ташкенте (Узбекистан) аналогичный набор продуктов обойдется уже в 3,9 тысячи рублей. Несмотря на расширение ассортимента на рынках за последние годы, ряд продуктов, в частности, остаются преимущественно российскими. Апельсины на столы узбекистанцев чаще всего поступают из Китая и Ирана.

В Ереване (Армения) праздничный стол по мотивам "Иронии судьбы" оценивается примерно в 5,1 тысячи рублей. Здесь доминируют локальные продукты, но некоторые позиции, например, майонез и шпроты, также привозят из России.

Наборы продуктов в других столицах стран СНГ

Согласно данным, полученным корреспондентами, относительно доступные варианты также доступны в Душанбе, Кишиневе и Астане (от 3 800 до 4 440 рублей). В Тбилиси, Минске и Баку стоимость такого новогоднего стола превышает 5 тысяч рублей.