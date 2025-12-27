Кредитная карта превращается в золотую: что скрывает новая цена

Стоимость обслуживания кредитных карт в России приблизилась к 50%

Согласно анализу "Скоринг бюро", в ноябре текущего года российские граждане столкнулись с беспрецедентно высокой стоимостью обслуживания кредитных карт.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина с кредитной картой

Полная стоимость кредита (ПСК) достигла отметки почти в 50%, что является максимальным показателем, зафиксированным как минимум с 2021 года.

Динамика изменений ПСК

Аналитики компании сообщают, что средняя ПСК по кредитным картам в ноябре составила 47,4%. Этот уровень является наивысшим с начала ведения статистики в 2021 году. Для сравнения, в аналогичный период 2021 года этот показатель равнялся 21,9%.

Причины резкого увеличения

Существенный скачок стоимости кредитных карт произошел в декабре прошлого года. Тогда, на фоне достижения ключевой ставкой Центрального банка рекордных значений, средняя ПСК по кредиткам выросла сразу на 10,4 процентных пункта, достигнув 37%, сообщает РИА Новости.