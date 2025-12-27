Золотой запас: Гохран потратит баснословную сумму на драгоценности

В 2026 году Гохран планирует потратить до 50 млрд на драгметаллы и камни

В 2026 году Гохран может использовать до 50 миллиардов рублей для приобретения драгоценных металлов и камней.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью радиостанции РБК, уточнив, что решение о покупке алмазов будет зависеть от ситуации на рынке сбыта.

Золото и алмазы: приоритеты закупок

Как и в предшествующем году, на пополнение запасов Гохрана выделено 50 млрд рублей. Предполагается приобретение как золота, так и бриллиантов. Закупка золота будет осуществлена в любом случае, в то время как приобретение алмазов будет зависеть от рыночной конъюнктуры. По словам замминистра, в случае сохранения неблагоприятной рыночной обстановки, покупка алмазов также будет произведена.

Прогноз цен на алмазы

Алексей Моисеев выразил уверенность в перспективах роста цен на алмазы в долгосрочной перспективе. Это связано с сокращением объемов добычи алмазов ведущими мировыми компаниями. Ожидается, что дефицит предложения окажет существенное влияние на цены к 2031-2032 годам. Моисеев полагает, что сокращение добычи в сочетании со стабильным спросом приведет к значительному росту стоимости алмазов.

Финансирование закупок на 2025-2027 годы

В федеральном бюджете на период с 2025 по 2027 годы предусмотрено выделение до 154,5 миллиардов рублей на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней.