Санта из Луизианы вне календаря: директор завода осчастливил 540 сотрудников баснословными премиями

В США после продажи компании руководитель распределил $240 млн между 540 сотрудниками

В американском штате Луизиана директор завода превзошел все ожидания, превратившись в настоящего Санта-Клауса.

Он одарил всех своих 540 сотрудников щедрыми премиями, каждая из которых составила шестизначную сумму. Общий призовой фонд достиг впечатляющей отметки в 240 миллионов долларов.

Условие продажи

Этот необычайный жест стал возможен благодаря продаже компании за 1,7 миллиарда долларов. Грэм Уокер, бывший руководитель Fibrebond, пояснил The Wall Street Journal, что поставил обязательное условие при продаже компании Eaton: 15% от суммы сделки должны быть направлены на выплаты сотрудникам, даже несмотря на то, что никто из них не являлся акционером. По словам 46-летнего Уокера, это было принципиальным вопросом, так как он понимал, что многие работники, помогавшие компании преодолевать трудности, могли покинуть отрасль.

Момент истины

В июне сотрудники получили запечатанные конверты, содержащие информацию об их индивидуальных премиях. Реакция была разнообразной: от эмоционального потрясения до недоверия. Лесия Кей, проработавшая на предприятии с 1995 года, призналась, что была ошеломлена, когда узнала о размере своей премии. Она воспользовалась этими средствами, чтобы погасить ипотеку и открыть собственный бутик одежды.

Эффект щедрости

После приобретения Fibrebond компанией Eaton 540 сотрудников получили бонусы, в среднем около 443 тысяч долларов на человека, выплачиваемые в течение пяти лет. Эти деньги позволили работникам улучшить свою жизнь: погасить долги, приобрести автомобили, оплатить обучение детей и увеличить пенсионные накопления. Одна из сотрудниц Хонг Блэквелл, проработавшая в компании более 15 лет, ушла на пенсию, купила новый внедорожник и отложила оставшиеся средства.

Влияние на город

Местные ритейлеры отметили рост потребительской активности, так как сотрудники завода стали расплачиваться с долгами, ремонтировать жилье и совершать долгожданные покупки. Fibrebond, основанная в 1982 году отцом Грэма Уокера, Клодом Уокером, прошла путь от небольшого предприятия до крупной компании, переживая как взлеты, так и падения. Даже в тяжелые времена, когда завод пострадал от пожара, Уокеры продолжали выплачивать зарплату сотрудникам, что стало основой корпоративной культуры, пишет РГ.