Валютные вклады тают: откуда взялся триумф рублёвых сбережений

Вклады в рублях уверенно вытесняют валютные сбережения — Центробанк

Все больше россиян предпочитают хранить свои средства в рублях. Согласно данным Центробанка, доля рублевых сбережений в общей структуре вкладов превысила 94%.

Фото: https://unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Рост рублевых вкладов

К ноябрю 2025 года доля вкладов физических лиц в национальной валюте достигла 94,5%, что является максимальным значением за всю историю наблюдений. Годом ранее этот показатель составлял 92,4%.

Уменьшение доли валютных сбережений

В то же время доля валютных сбережений граждан в банках в настоящее время составляет всего 5,5%. Это значительное снижение по сравнению с периодом до введения санкций, когда более 20% вкладов хранилось в иностранной валюте. С началом санкционного давления граждане начали активно переводить свои сбережения в рубли, пишет РИА Новости.