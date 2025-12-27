Валютные вклады тают: откуда взялся триумф рублёвых сбережений

Все больше россиян предпочитают хранить свои средства в рублях. Согласно данным Центробанка, доля рублевых сбережений в общей структуре вкладов превысила 94%.
К ноябрю 2025 года доля вкладов физических лиц в национальной валюте достигла 94,5%, что является максимальным значением за всю историю наблюдений. Годом ранее этот показатель составлял 92,4%.
В то же время доля валютных сбережений граждан в банках в настоящее время составляет всего 5,5%. Это значительное снижение по сравнению с периодом до введения санкций, когда более 20% вкладов хранилось в иностранной валюте. С началом санкционного давления граждане начали активно переводить свои сбережения в рубли, пишет РИА Новости.
Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.