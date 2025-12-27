Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бег зимой снижает нагрузку на сердце и ускоряет метаболизм — доктор Бломгрен
Экологи зафиксировали возвращение скимитаророгих ориксов в Сахару — BBC
Тряска при торможении указывает на деформацию тормозных дисков
Роллеты снижают теплопотери через окна ночью — данные Fraunhofer IBP
Зарплата в рыболовстве перевалила за 200 тысяч рублей
Стромболи называют самым нестабильным вулканом в мире
Замок Треварез оформил рождественский маршрут в школьной тематике
В Испании описали новый вид ископаемой осы возрастом 105 млн лет — O Antagonista
Салат латук успешно зимует на приподнятых грядках — Mein Schöner Garten

Валютные вклады тают: откуда взялся триумф рублёвых сбережений

Вклады в рублях уверенно вытесняют валютные сбережения — Центробанк
Экономика

Все больше россиян предпочитают хранить свои средства в рублях. Согласно данным Центробанка, доля рублевых сбережений в общей структуре вкладов превысила 94%.

Рука указывает на растущий финансовый график на планшете
Фото: https://unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free
Рука указывает на растущий финансовый график на планшете

Рост рублевых вкладов

К ноябрю 2025 года доля вкладов физических лиц в национальной валюте достигла 94,5%, что является максимальным значением за всю историю наблюдений. Годом ранее этот показатель составлял 92,4%. 

Уменьшение доли валютных сбережений

В то же время доля валютных сбережений граждан в банках в настоящее время составляет всего 5,5%. Это значительное снижение по сравнению с периодом до введения санкций, когда более 20% вкладов хранилось в иностранной валюте. С началом санкционного давления граждане начали активно переводить свои сбережения в рубли, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
