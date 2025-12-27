Доходы стали космическими: названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Зарплата в рыболовстве перевалила за 200 тысяч рублей

Согласно данным статистической службы, в октябре текущего года две отрасли экономики продемонстрировали среднюю месячную зарплату выше 200 тысяч рублей. Это рыболовство и сфера воздушного и космического транспорта.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Лидеры по зарплатам в середине осени

Наиболее высокие доходы в середине осени зафиксированы у специалистов, работающих в воздушном и космическом транспорте (215,4 тысячи рублей) и в рыболовстве (205,5 тысячи рублей).

Топ-5 зарплат за десять месяцев

За первые десять месяцев 2025 года в число лидеров по уровню зарплат вошли занятые в добыче нефти и газа (204,1 тысячи рублей), производстве табачных изделий (208,3 тысячи рублей) и специалисты воздушного и космического транспорта (205,3 тысячи рублей).

Финансисты и страховщики немного отстали от двухсоттысячного рубежа, их средний доход за период с января по октябрь составил 197,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости.