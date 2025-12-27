Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экологи зафиксировали возвращение скимитаророгих ориксов в Сахару — BBC
Тряска при торможении указывает на деформацию тормозных дисков
Вклады в рублях уверенно вытесняют валютные сбережения — Центробанк
Роллеты снижают теплопотери через окна ночью — данные Fraunhofer IBP
Стромболи называют самым нестабильным вулканом в мире
Замок Треварез оформил рождественский маршрут в школьной тематике
В Испании описали новый вид ископаемой осы возрастом 105 млн лет — O Antagonista
Салат латук успешно зимует на приподнятых грядках — Mein Schöner Garten
Раствор уксуса и воды предотвращает налёт в душе — Bob Vila

Доходы стали космическими: названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России

Зарплата в рыболовстве перевалила за 200 тысяч рублей
Экономика

Согласно данным статистической службы, в октябре текущего года две отрасли экономики продемонстрировали среднюю месячную зарплату выше 200 тысяч рублей. Это рыболовство и сфера воздушного и космического транспорта.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Лидеры по зарплатам в середине осени

Наиболее высокие доходы в середине осени зафиксированы у специалистов, работающих в воздушном и космическом транспорте (215,4 тысячи рублей) и в рыболовстве (205,5 тысячи рублей).

Топ-5 зарплат за десять месяцев

За первые десять месяцев 2025 года в число лидеров по уровню зарплат вошли занятые в добыче нефти и газа (204,1 тысячи рублей), производстве табачных изделий (208,3 тысячи рублей) и специалисты воздушного и космического транспорта (205,3 тысячи рублей).

Финансисты и страховщики немного отстали от двухсоттысячного рубежа, их средний доход за период с января по октябрь составил 197,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Недвижимость
Смесь глины и соли снижает риск растрескивания печи
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Недвижимость
Конденсат на окнах указывает на проблемы с влажностью и вентиляцией — idealista
Популярное
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз

Морозы больше не требуют пуховика: необычные комбинации превращают шерстяное пальто в главный зимний инструмент и раскрывают его неожиданный потенциал.

Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Зарплата в рыболовстве перевалила за 200 тысяч рублей
Стромболи называют самым нестабильным вулканом в мире
Замок Треварез оформил рождественский маршрут в школьной тематике
Аккумулятор теряет ёмкость при низких температурах
В Испании описали новый вид ископаемой осы возрастом 105 млн лет — O Antagonista
Салат латук успешно зимует на приподнятых грядках — Mein Schöner Garten
На Титане выявили смешение полярных и неполярных молекул — PNAS
Раствор уксуса и воды предотвращает налёт в душе — Bob Vila
Картофельный салат с яблочным уксусом стимулирует метаболизм
Маски 2–3 раза в неделю улучшают состояние волос
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.