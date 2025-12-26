Как собрать праздник за 6,5 тыс. рублей: реальные расходы на минимальный новогодний стол

Аналитики "Российской газеты" подсчитали, что в 2025 году на новогодний стол для семьи из четырех человек нужно будет потратить около 5,7-5,8 тысячи рублей, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.
В меню включены:
Цены на соленую рыбу выросли на 20%, сыры подорожали на 13%, а шоколадные конфеты на 10%. Лососевая икра стоит в среднем 9,3 тысячи рублей за кг и подорожала на 4,7%. Отечественное шампанское теперь стоит около 567 рублей, что на 10% дороже.
Аналитики "Пиканта" оценили свои расходы на новогодний стол в 10,5 тысячи рублей, где основное блюдо — куриные рулеты с овощами в томатной заливке. В меню также есть оливье, запеченные овощи и мини-рулетики из кабачков.
В гипермаркетах "Магнит" и "Эко-маркет" Ижевска предлагаются:
По подсчётам udm-info.ru, закупка самых дешевых продуктов на новогодний стол для семьи из пяти человек обойдется примерно в 5 500 рублей. Все продукты были выбраны с акциями и брендом "Красная цена".
В меню включены:
Не учитывались свежие огурцы, помидоры для овощной нарезки, зелень, хлеб и новогодний торт, что добавляет еще примерно 1 000 рублей к стоимости. Таким образом, минимальная цена новогоднего застолья для семьи из пяти человек в Удмуртии составит 6 500 рублей.
