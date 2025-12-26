Как собрать праздник за 6,5 тыс. рублей: реальные расходы на минимальный новогодний стол

Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.

Аналитики "Российской газеты" подсчитали, что в 2025 году на новогодний стол для семьи из четырех человек нужно будет потратить около 5,7-5,8 тысячи рублей, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

В меню включены:

запеченная курица — 2,0 кг

отварной картофель — 0,7 кг

салаты: "оливье" и "сельдь под шубой"

0,5 кг сырной и мясной нарезки

бутерброды с лососевой икрой (0,1 кг)

2 кг апельсинов

1 кг шоколадных конфет

1 бутылка шампанского

Увеличение цен на продукты

Цены на соленую рыбу выросли на 20%, сыры подорожали на 13%, а шоколадные конфеты на 10%. Лососевая икра стоит в среднем 9,3 тысячи рублей за кг и подорожала на 4,7%. Отечественное шампанское теперь стоит около 567 рублей, что на 10% дороже.

Индекс новогоднего стола от "Пиканта"

Аналитики "Пиканта" оценили свои расходы на новогодний стол в 10,5 тысячи рублей, где основное блюдо — куриные рулеты с овощами в томатной заливке. В меню также есть оливье, запеченные овощи и мини-рулетики из кабачков.

Цены на продукты в магазинах

В гипермаркетах "Магнит" и "Эко-маркет" Ижевска предлагаются:

Куриные голени: 299 рублей за кг

Филе грудки: 469 рублей за кг

Бюджетная курица: 189 рублей за кг

Свиной карбонад: 369 рублей за кг

Стейк из лосося: 1 959 рублей за кг

Яйца категории С2: 59 рублей за десяток

Яйца категории С1: 95-99 рублей за десяток

Яйца производства Вараксино: 129 рублей за десяток

Стоимость новогоднего стола для семьи из пяти человек

По подсчётам udm-info.ru, закупка самых дешевых продуктов на новогодний стол для семьи из пяти человек обойдется примерно в 5 500 рублей. Все продукты были выбраны с акциями и брендом "Красная цена".

В меню включены:

горячее блюдо с гарниром (курица и картофель)

салаты: "оливье", "сельдь под шубой", "мимоза"

бутерброды с красной рыбой, шпротами и солеными огурцами

тарталетки с икрой

фрукты: только мандарины

напиток: сидр "Санто"

Не учитывались свежие огурцы, помидоры для овощной нарезки, зелень, хлеб и новогодний торт, что добавляет еще примерно 1 000 рублей к стоимости. Таким образом, минимальная цена новогоднего застолья для семьи из пяти человек в Удмуртии составит 6 500 рублей.