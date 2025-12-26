Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой влажность воздуха в квартирах снижается до 20–30% из-за отопления
Увод автомобиля в сторону при торможении указывает на заклинивший суппорт
Москву ждёт не краткая "зимняя пауза", а полноценная морозная серия — синоптик Ильин
Карен Шахназаров назвал Веру Алентову учителем для поколений
Бортпроводники предотвращают конфликты до взлёта — iefimerida
Наблюдение TDE AT2020afhd выявило синхронные 20‑дневные колебания
Шум вентилятора ноутбука связан с нарушением охлаждения — эксперт Пищулин
Жёсткие диеты приводят к возвращению веса — диетолог Олеся Гурова
Перелив и неподходящий грунт мешают росту орхидей в квартире — Real Simple

Как собрать праздник за 6,5 тыс. рублей: реальные расходы на минимальный новогодний стол

Новогоднее застолье по минимуму для семьи из пяти человек составит около 6,5 тыс.
Экономика

Аналитики "Российской газеты" подсчитали, что в 2025 году на новогодний стол для семьи из четырех человек нужно будет потратить около 5,7-5,8 тысячи рублей, что на 4,7% больше, чем в прошлом году.

Праздничный стол
Фото: www.pexels.com by Nicole Michalou is licensed under Бесплатное использование
Праздничный стол

В меню включены:

  • запеченная курица — 2,0 кг
  • отварной картофель — 0,7 кг
  • салаты: "оливье" и "сельдь под шубой"
  • 0,5 кг сырной и мясной нарезки
  • бутерброды с лососевой икрой (0,1 кг)
  • 2 кг апельсинов
  • 1 кг шоколадных конфет
  • 1 бутылка шампанского

Увеличение цен на продукты

Цены на соленую рыбу выросли на 20%, сыры подорожали на 13%, а шоколадные конфеты на 10%. Лососевая икра стоит в среднем 9,3 тысячи рублей за кг и подорожала на 4,7%. Отечественное шампанское теперь стоит около 567 рублей, что на 10% дороже.

Индекс новогоднего стола от "Пиканта"

Аналитики "Пиканта" оценили свои расходы на новогодний стол в 10,5 тысячи рублей, где основное блюдо — куриные рулеты с овощами в томатной заливке. В меню также есть оливье, запеченные овощи и мини-рулетики из кабачков.

Цены на продукты в магазинах

В гипермаркетах "Магнит" и "Эко-маркет" Ижевска предлагаются:

  • Куриные голени: 299 рублей за кг
  • Филе грудки: 469 рублей за кг
  • Бюджетная курица: 189 рублей за кг
  • Свиной карбонад: 369 рублей за кг
  • Стейк из лосося: 1 959 рублей за кг
  • Яйца категории С2: 59 рублей за десяток
  • Яйца категории С1: 95-99 рублей за десяток
  • Яйца производства Вараксино: 129 рублей за десяток

Стоимость новогоднего стола для семьи из пяти человек

По подсчётам udm-info.ru, закупка самых дешевых продуктов на новогодний стол для семьи из пяти человек обойдется примерно в 5 500 рублей. Все продукты были выбраны с акциями и брендом "Красная цена".

В меню включены:

  • горячее блюдо с гарниром (курица и картофель)
  •  салаты: "оливье", "сельдь под шубой", "мимоза"
  •  бутерброды с красной рыбой, шпротами и солеными огурцами
  •  тарталетки с икрой
  •  фрукты: только мандарины
  •  напиток: сидр "Санто"

Не учитывались свежие огурцы, помидоры для овощной нарезки, зелень, хлеб и новогодний торт, что добавляет еще примерно 1 000 рублей к стоимости. Таким образом, минимальная цена новогоднего застолья для семьи из пяти человек в Удмуртии составит 6 500 рублей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Новости спорта
Румынская тяга с гантелями снижает нагрузку на поясницу в силовой работе
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Шоу-бизнес
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты

Махровые бутоны, устойчивость к дождю и минимум ухода: фриллитуния становится современной заменой капризной петунии для сада и балкона.

Фриллитуния образует махровые гофрированные бутоны
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Нужно выселять не только из квартиры: прозвучало жёсткое предложение в адрес Ларисы Долиной
Пуховик уходит на второй план: четыре дерзких комбинации с пальто, которые выдерживают любой мороз
Смерть Веры Алентовой стала полной неожиданностью: один нюанс убеждал, что поводов для тревоги нет
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Неожиданный прорыв или кошмар учёных? Золото мутировало в материю, о которой никто не предполагал
Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Уход Алентовой потряс театр: комментарий Кати Лель придал случившемуся новый оттенок
Последние материалы
Увод автомобиля в сторону при торможении указывает на заклинивший суппорт
Москву ждёт не краткая "зимняя пауза", а полноценная морозная серия — синоптик Ильин
Карен Шахназаров назвал Веру Алентову учителем для поколений
Отказ от сна вызывает галлюцинации и паранойю на 5–7 сутки
Бортпроводники предотвращают конфликты до взлёта — iefimerida
Просеянная мука делает тесто более мягким и воздушным
Посадка картофеля в отдельные лунки повышает урожайность
Наблюдение TDE AT2020afhd выявило синхронные 20‑дневные колебания
Тренировки Pvolve улучшили силу и равновесие при менопаузе — Университет Эксетера
2026 год повысит роль долгосрочного финансового планирования
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.