Продажи напитка Aloe Vera заблокированы: в Магните изъяли опасную партию

Роспотребнадзор инициировал проверку после появления информации о наличии "технической жидкости" в напитке Aloe Vera.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лаборатория

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обнаружение подозрительного напитка в "Магните"

Согласно публикации в телеграм-канале Mash, в одном из магазинов сети "Магнит" в Новой Москве был зафиксирован факт продажи напитка Aloe Vera, который, по предварительным данным, содержал "техническую жидкость", представляющую потенциальную опасность для потребителей.

Принятые меры и текущий статус

В ходе проведения проверки были взяты образцы продукции для лабораторного анализа. Одновременно с этим реализация напитка через торговые точки была оперативно заблокирована при помощи государственной системы отслеживания "Честный знак", сообщает РГ.

Ранее руководство сети "Магнит" заявило о решении изъять из продажи всю продукцию, поставляемую производителем Aloe Vera, и заблокировать ее продажу на кассах во всех своих магазинах.

Предыстория инцидента

Партия напитка Aloe Vera с неизвестным химическим составом, предположительно включающим ацетон, была обнаружена в магазине "Магнит", расположенном в Новой Москве. Сообщалось также, что ранее один из покупателей заявил об ожоге гортани у ребенка после употребления данного напитка.