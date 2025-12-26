Банкноте в 500 рублей подбирают прикид: Центробанк ведёт дискуссии по дизайну новой купюры

Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей

Заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации Сергей Белов 26 декабря сообщил о том, что регулятор ведёт дискуссии относительно концепции дизайна новой купюры достоинством 500 рублей.

Обсуждение подходов к дизайну

По словам Белова, в настоящее время идет активное обсуждение различных вариантов визуального оформления будущей банкноты. Точная дата голосования по выбору окончательного дизайна будет определена в 2026 году, пишут Известия.

Предыдущая попытка голосования и ее отмена

Стоит напомнить, что 12 октября текущего года ЦБ аннулировал результаты голосования за дизайн 500-рублевой банкноты из-за зафиксированных случаев искусственного увеличения количества голосов за определенные предложенные варианты с использованием технических средств.