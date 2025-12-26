Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сухой рис впитывает лишнюю влагу в горшках зимой — Actualno
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful

Инфляция смещает прицел: услуги, автомобили и жильё подорожают в 2026 году

В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
Экономика

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отмечает, что на динамику цен в 2026 году окажет существенное влияние на неоднозначное взаимодействие фискальных и монетарных мер.

Сбор чеков и квитанций для составления бюджета
Фото: https://pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free
Сбор чеков и квитанций для составления бюджета

Влияние НДС на инфляцию

Основным фактором, разгоняющим инфляцию, станет увеличение ставки НДС. Центробанк России акцентировал внимание на данном аспекте, принимая решение по ключевой ставке. Данное повышение уже стимулировало рост инфляционных ожиданий как среди граждан, так и в бизнес-среде.

Осторожное снижение ключевой ставки

Понижение ключевой ставки до уровня 16% не стоит интерпретировать как переход к мягкой денежно-кредитной политике. Регулятор подчеркивает, что текущие условия остаются строгими, и подобная ситуация сохранится на протяжении времени, необходимого для обуздания инфляции. Снижение отражает лишь замедление темпов роста цен и носит крайне осторожный характер.

"В 2026 году заметного снижения стоимости потребительской корзины ждать не стоит. Основной проинфляционный удар сместится с продуктов на услуги, автомобили и жилье. Ключевыми драйверами роста цен станут повышение НДС и индексация тарифов", — пояснил эксперт в интервью ИА RuNews24.ru.

Внешние факторы и риски

Сохраняющаяся геополитическая нестабильность, потенциальные ухудшения во внешнеторговой деятельности и, как следствие, ослабление национальной валюты формируют дополнительную неопределенность и усиливают инфляционные риски.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Приучать питомца к переноске нужно за неделю до поездки
Подземные воды переносят ртуть в экосистему Мар-Менора — Earth
Новая Lada Vesta стала недоступной для таксистов
Рост платежей за ЖКУ к 2028 году составит не менее 38–40% — Юлия Федорова
Упражнения для шеи снизили мышечное напряжение при сидячей работе
Центробанк рассматривает создание новой банкноты номиналом 500 рублей
Привычки человека влияют на выбор духов в подарок — парфюмер Кузьмина
Поза Зайца в скручивании снимает напряжение в спине — инструкторы йоги
Маска для лица из мёда подходит для ухода за сухой кожей зимой — Be Beautiful
В 2026 году году не предвидится значительного снижения цен базового набора товаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.