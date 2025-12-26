Инфляция смещает прицел: услуги, автомобили и жильё подорожают в 2026 году

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отмечает, что на динамику цен в 2026 году окажет существенное влияние на неоднозначное взаимодействие фискальных и монетарных мер.
Основным фактором, разгоняющим инфляцию, станет увеличение ставки НДС. Центробанк России акцентировал внимание на данном аспекте, принимая решение по ключевой ставке. Данное повышение уже стимулировало рост инфляционных ожиданий как среди граждан, так и в бизнес-среде.
Понижение ключевой ставки до уровня 16% не стоит интерпретировать как переход к мягкой денежно-кредитной политике. Регулятор подчеркивает, что текущие условия остаются строгими, и подобная ситуация сохранится на протяжении времени, необходимого для обуздания инфляции. Снижение отражает лишь замедление темпов роста цен и носит крайне осторожный характер.
"В 2026 году заметного снижения стоимости потребительской корзины ждать не стоит. Основной проинфляционный удар сместится с продуктов на услуги, автомобили и жилье. Ключевыми драйверами роста цен станут повышение НДС и индексация тарифов", — пояснил эксперт в интервью ИА RuNews24.ru.
Сохраняющаяся геополитическая нестабильность, потенциальные ухудшения во внешнеторговой деятельности и, как следствие, ослабление национальной валюты формируют дополнительную неопределенность и усиливают инфляционные риски.
Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.