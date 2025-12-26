Карибский вакуум: США не уйдут из региона, пока Венесуэла не вернёт якобы похищенные активы

Морская изоляция может нанести урон экономике Венесуэлы и расшатать стабильность

США наращивают присутствие в южной части Карибского бассейна на фоне конфликта с Венесуэлой вокруг нефти и санкций. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска останутся в Карибском регионе до тех пор, пока Венесуэла не вернёт якобы "похищенные" у США активы.

В Каракасе заявили о нарушении международного права и вынесли вопрос на обсуждение в ООН.

Вашингтон, со своей стороны, объясняет действия борьбой с наркотрафиком и защитой национальных интересов. В Карибском море развёрнута внушительная американская военная группировка: более 15 тысяч военнослужащих, авианосец, одиннадцать военных кораблей, а также истребители F-35.

Захват нефтяных танкеров

Ранее береговая охрана США перехватила в Карибском море два танкера с венесуэльской нефтью и, по сообщениям, "активно преследует" третий.

Контраргументы Венесуэлы

Венесуэльский лидер Николас Мадуро, в свою очередь, обвиняет Трампа в попытках свергнуть его с целью захвата венесуэльских нефтяных запасов.

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном Венесуэлой, посол Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада заявила, что действия США "нарушают рамки международного права".

"На каком основании власти США распоряжаются венесуэльской нефтью в объёме почти четырёх миллионов баррелей? Подобная морская изоляция фактически представляет собой агрессию, цель которой — установить блокаду Венесуэлы, нанести урон её экономике и оборонной способности, расшатать общественное единство и политическую стабильность, спровоцировать внутренний беспорядок с целью облегчения вторжения извне", — цитирует слова Монкада Sky News.