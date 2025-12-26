Лучше договариваться, чем скрываться: как взаимодействие с приставом помогает снизить риски

Граждане вправе подать заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда

Граждане, оказавшиеся в непростой финансовой ситуации, вправе обратиться с ходатайством об отсрочке или рассрочке исполнения судебного решения к органу, выдавшему исполнительный лист, будь то суд или иное уполномоченное лицо.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль службы судебных приставов

Отсрочка: перенос сроков исполнения

Под отсрочкой подразумевается перенос сроков исполнения обязательств по исполнительному документу на более поздний период, чем было изначально установлено судебным решением или законодательством.

Рассрочка: погашение долга частями

Рассрочка исполнения предполагает выплату долга по частям через определенные промежутки времени, например, в виде ежемесячных платежей установленного размера. Обычно рассрочка предоставляется, когда полная выплата долга единовременно невозможна, но есть перспективы погашения задолженности частями, пишут "Вести Подмосковья".

Основания для обращения

Основаниями для обращения в суд или к уполномоченному лицу с заявлением об отсрочке или рассрочке могут быть: тяжелое материальное положение, значительные проблемы со здоровьем, изменения в семейном положении и иные веские причины, препятствующие исполнению обязательств.

Принятие решения судом

Конкретного перечня оснований для отсрочки или рассрочки в законодательстве нет. Суд рассматривает каждый случай индивидуально, оценивая представленные доказательства. Важно, что решение суда принимается с учетом баланса интересов кредиторов и должников, прав участников исполнительного производства, а также принципов справедливости и соразмерности.

Порядок подачи заявления

Должники вправе подать заявление в суд, рассматривавший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа после вступления решения в законную силу. В этом случае физические и юридические лица освобождаются от уплаты госпошлины.

Важные моменты

Решение суда об отсрочке или рассрочке предоставляется по месту ведения исполнительного производства. Пропуск хотя бы одного платежа по рассрочке влечет возобновление исполнительного производства в обычном порядке. Ограничения, наложенные в рамках исполнительного производства, в период отсрочки не снимаются.

Рекомендуется не избегать взаимодействия с судебным приставом, а использовать возможность предоставления отсрочки или рассрочки, если исполнение обязательств затруднено.