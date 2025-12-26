Вологодская форель вывела отрасль в лидеры: производство подскочило почти в 14 раз

Форелеводство в Вологодской области подняло производство рыбы до 1145 т

За последнее десятилетие вологодские рыбоводы добились впечатляющих результатов: объемы производства товарной рыбы увеличились почти в четырнадцать раз, достигнув 1145 тонн по сравнению с 84 тоннами.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain форель

Основной вклад в этот рост вносит разведение радужной форели.

Преобладание форелеводства

По информации пресс-службы областного правительства, на долю форели приходится подавляющее большинство (94%) от общей массы выращенной в регионе рыбы. Ее выращивают в специальных садковых хозяйствах, расположенных в Белозерском, Вожегодском и Вытегорском районах.

Особенности выращивания радужной форели

Аквакультурные предприятия отдают предпочтение разведению самок форели, которые составляют около 90% всего поголовья. Это объясняется их быстрым ростом, высокой выживаемостью и возможностью получения ценного продукта — красной икры. Средний вес одной товарной рыбы достигает примерно 3 кг.

Другие виды рыб

Помимо форели, в Вологодской области занимаются разведением осетровых, сиговых и карповых пород. Также производится черная икра, сообщает Fishnews.