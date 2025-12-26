Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрагменты космического мусора движутся со скоростью до 18 тыс. миль в час — Earth
Соль снижает горечь кофе за счёт работы вкусовых рецепторов — бариста
Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости

Вологодская форель вывела отрасль в лидеры: производство подскочило почти в 14 раз

Форелеводство в Вологодской области подняло производство рыбы до 1145 т
Экономика

За последнее десятилетие вологодские рыбоводы добились впечатляющих результатов: объемы производства товарной рыбы увеличились почти в четырнадцать раз, достигнув 1145 тонн по сравнению с 84 тоннами.

форель
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
форель

Основной вклад в этот рост вносит разведение радужной форели.

Преобладание форелеводства

По информации пресс-службы областного правительства, на долю форели приходится подавляющее большинство (94%) от общей массы выращенной в регионе рыбы. Ее выращивают в специальных садковых хозяйствах, расположенных в Белозерском, Вожегодском и Вытегорском районах.

Особенности выращивания радужной форели

Аквакультурные предприятия отдают предпочтение разведению самок форели, которые составляют около 90% всего поголовья. Это объясняется их быстрым ростом, высокой выживаемостью и возможностью получения ценного продукта — красной икры. Средний вес одной товарной рыбы достигает примерно 3 кг.

Другие виды рыб

Помимо форели, в Вологодской области занимаются разведением осетровых, сиговых и карповых пород. Также производится черная икра, сообщает Fishnews.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Недвижимость
Осиные гнёзда безопаснее удалять вечером или ранним утром — perlasalutesessuale
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.