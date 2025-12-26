Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оборонный рывок Японии требует $58 млрд — соседей это настораживает

Япония выделит $58 млрд на оборону в 2026 году — Associated Press
Экономика

В 2026 году Япония намерена выделить беспрецедентную сумму в 58 миллиардов долларов на нужды обороны.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Об этом пишут argumenti.ru со ссылкой на Associated Press.

Увеличение военных расходов

Оборонный бюджет на предстоящий год на 9,4% превышает аналогичные расходы в 2025 году. Часть этих средств планируется направить на приобретение противокорабельных ракет, способных поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Критика со стороны Китая

На этой неделе КНР выразила обеспокоенность по поводу возможного возрождения милитаристских настроений в Японии, призвав миролюбивые страны выступить против этой тенденции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
