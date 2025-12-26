Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Железо поддерживает выносливость и восстановление спортсменов — тренеры
Современное искусство формирует отдельные туристические маршруты в Испании — арт-гиды
Риск ожогов и пожаров на кухне повышают тостеры, грили и фритюрницы — E.M.Foco
Джорджа Клуни не стали омолаживать ради роли в новом фильме
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин

Жить по доходам или праздновать — как не подставить семейные цели в Новый год

Финансовая подушка выдержит праздничные расходы — консультант Карпычева
Экономика

Превышение запланированного бюджета на празднование Нового года не всегда является негативным фактором, при условии сохранения финансовой стабильности и соответствия личным приоритетам, считает независимый финансовый консультант Анна Карпычева.

Праздничный стол
Фото: www.pexels.com by Amar Preciado is licensed under Бесплатное использование
Праздничный стол

В интервью MoneyTimes эксперт поделилась советами о том, как с умом распоряжаться праздничными расходами.

Финансовая ситуация и личные цели

Карпычева подчеркнула, что единого правила относительно допустимости перерасхода не существует, поскольку все зависит от индивидуального финансового положения и жизненных целей каждого человека.

Она отметила, что чаще всего увеличение расходов в праздничный период связано с приобретением подарков и организацией праздничного стола, но ключевым принципом остается соблюдение финансовой дисциплины — жить по своим доходам.

Финансовая подушка безопасности

Эксперт подчеркнула важность наличия финансового резерва, который позволит безболезненно пережить временное превышение бюджета без негативных последствий для последующей жизни. Карпычева рекомендовала задавать себе вопросы о мотивах совершаемых покупок и их реальной необходимости.

Эмоции и планирование

По мнению эксперта, выбор подарков часто продиктован эмоциями и ожиданием положительной реакции, что иногда приводит к разочарованию. Поэтому важно убедиться, что траты не ущемляют личные интересы и благополучие семьи, а в будущем целесообразно заранее составлять праздничный бюджет или искать возможности для увеличения дохода.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Шоу-бизнес
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза Любовь Степушова Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Геном кальмара-вампира связал осьминогов и кальмаров — нейробиолог Симаков
Зимняя заготовка черенков даёт урожай малины к июлю
Горький шоколад образует однородный соус для фруктов
GAC и Huawei запустили предзаказ на электроседан Hyptec A800
Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза
Кошка прерывает опасные действия котят хватом за загривок
Дерматологи относят изменяющиеся родинки к признакам меланомы
Поглаживание по голове собаки воспринимается ею как вызов — Белновости
Влажность воздуха и повреждения усиливают пушистость кудрявых волос — LadyLike
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.