Жить по доходам или праздновать — как не подставить семейные цели в Новый год

Превышение запланированного бюджета на празднование Нового года не всегда является негативным фактором, при условии сохранения финансовой стабильности и соответствия личным приоритетам, считает независимый финансовый консультант Анна Карпычева.
В интервью MoneyTimes эксперт поделилась советами о том, как с умом распоряжаться праздничными расходами.
Карпычева подчеркнула, что единого правила относительно допустимости перерасхода не существует, поскольку все зависит от индивидуального финансового положения и жизненных целей каждого человека.
Она отметила, что чаще всего увеличение расходов в праздничный период связано с приобретением подарков и организацией праздничного стола, но ключевым принципом остается соблюдение финансовой дисциплины — жить по своим доходам.
Эксперт подчеркнула важность наличия финансового резерва, который позволит безболезненно пережить временное превышение бюджета без негативных последствий для последующей жизни. Карпычева рекомендовала задавать себе вопросы о мотивах совершаемых покупок и их реальной необходимости.
По мнению эксперта, выбор подарков часто продиктован эмоциями и ожиданием положительной реакции, что иногда приводит к разочарованию. Поэтому важно убедиться, что траты не ущемляют личные интересы и благополучие семьи, а в будущем целесообразно заранее составлять праздничный бюджет или искать возможности для увеличения дохода.
