Жить по доходам или праздновать — как не подставить семейные цели в Новый год

Финансовая подушка выдержит праздничные расходы — консультант Карпычева

Превышение запланированного бюджета на празднование Нового года не всегда является негативным фактором, при условии сохранения финансовой стабильности и соответствия личным приоритетам, считает независимый финансовый консультант Анна Карпычева.

Фото: www.pexels.com by Amar Preciado is licensed under Бесплатное использование Праздничный стол

В интервью MoneyTimes эксперт поделилась советами о том, как с умом распоряжаться праздничными расходами.

Финансовая ситуация и личные цели

Карпычева подчеркнула, что единого правила относительно допустимости перерасхода не существует, поскольку все зависит от индивидуального финансового положения и жизненных целей каждого человека.

Она отметила, что чаще всего увеличение расходов в праздничный период связано с приобретением подарков и организацией праздничного стола, но ключевым принципом остается соблюдение финансовой дисциплины — жить по своим доходам.

Финансовая подушка безопасности

Эксперт подчеркнула важность наличия финансового резерва, который позволит безболезненно пережить временное превышение бюджета без негативных последствий для последующей жизни. Карпычева рекомендовала задавать себе вопросы о мотивах совершаемых покупок и их реальной необходимости.

Эмоции и планирование

По мнению эксперта, выбор подарков часто продиктован эмоциями и ожиданием положительной реакции, что иногда приводит к разочарованию. Поэтому важно убедиться, что траты не ущемляют личные интересы и благополучие семьи, а в будущем целесообразно заранее составлять праздничный бюджет или искать возможности для увеличения дохода.