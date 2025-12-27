Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Родственные связи вместо формальностей: как личные отношения проникают в бизнес-среду

34% предпринимателей работают с членами семьи — исследование
Экономика

В России 34% предпринимателей привлекают членов семьи к развитию своего бизнеса. Такие данные представила платформа для автоматизации отношений с самозанятыми и ИП "Консоль". С результатами исследования, посвященного вовлечению семьи в бизнес, ознакомилась Pravda.Ru.

Семейная поддержка
Фото: freepik is licensed under public domain
Семейная поддержка

По данным исследования, семейное участие в бизнесе наиболее распространено среди предпринимателей с опытом. 41% участников опроса ведут собственное дело более пяти лет, 17% — от трех до пяти лет, 19% — от одного до трех лет, а 23% работают не больше года и уже на старте вовлекают родственников в процесс.

При этом подходы к взаимодействию с семьей заметно различаются. 15% респондентов указали, что их родственники — основные партнеры или сотрудники, а 19% привлекают близких лишь к разовым задачам или в периоды высокой нагрузки. Почти половина предпринимателей, напротив, стараются не смешивать личное и профессиональное: 43% отметили, что у членов их семьи есть собственная занятость, а 23% принципиально разделяют дом и работу.

Как отмечают аналитики, семейный формат бизнеса имеет как преимущества, так и риски. Он позволяет укрепить доверие и ускорить принятие решений, но при отсутствии четких договоренностей способен привести к внутренним конфликтам.

"Мы видим, что российский малый бизнес все чаще становится семейным делом. Для одних предпринимателей это способ укрепить доверие, быстрее принимать решения и решать задачи, для других — источник потенциальных конфликтов и зона риска. Во многом результат зависит от того, насколько четко распределены роли и насколько прозрачно выстроены договоренности внутри команды", — рассказал Александр Авдеев, руководитель проектов развития платформы "Консоль".

Он добавил, что автоматизация снижает нагрузку на сотрудников и помогает избежать бытовых конфликтов. По словам Авдеева, когда документы, платежи и взаимодействие с исполнителями проходят автоматически, предприниматели могут спокойно работать с членами семьи, сохраняя эффективность и контроль над результатом.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
