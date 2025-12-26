Газпром ускоряется: Сила Сибири — 2 может стать крупнейшим инвестиционным проектом в мировом масштабе

"Газпром" может завершить строительство "Силы Сибири — 2" раньше срока — Миллер

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о возможности более быстрого, чем планировалось, завершения строительства газопровода "Сила Сибири — 2".

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Раньше намеченного срока

Миллер подчеркнул масштабность проекта, отметив, что "Газпром" обладает необходимым опытом и ресурсами для успешной реализации подобных инициатив.

Он выразил уверенность в том, что "Сила Сибири — 2" будет построена не только в соответствии с графиком и с высоким качеством, но и даже раньше намеченного срока, подобно тому, как это было достигнуто с первым проектом "Сила Сибири".

Новые договорённости с Китаем

Кроме того, Миллер сообщил о достижении в текущем году соглашений с Китаем относительно строительства нового газопровода. Он подчеркнул юридическую силу этих договоренностей, назвав их важным шагом к началу реализации амбициозного газового проекта.

По словам главы "Газпрома", этот проект имеет все шансы стать крупнейшим инвестиционным проектом в газовой отрасли в мировом масштабе, пишут Известия.