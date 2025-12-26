Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Продажам куриных яиц из клеток закроют двери: готовы ли европейские продавцы к нововведениям

Словацкие сети отказываются прекращать продажу куриных яиц из клеток — TASR
Экономика

Европейский рынок куриных яиц входит в новую фазу: часть торговых сетей готовится ограничить продажи яиц от кур, содержащихся в клетках, а часть — не спешит присоединяться к общему тренду.

Курятник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Курятник

Ритейлеры подчёркивают, что вопрос упирается не только в этику (инициатива "Покончим с клеточным содержанием" собрала около 1,4 млн подписей), но и в инфраструктуру птицефабрик и реальную скорость модернизации, сообщает TASR.

Кто не готов к нововведениям

Между тем словацкие сети не поддержали инициативу зарубежных игроков о полном прекращении продаж яиц из обогащённых клеток с 1 января 2026 года — и объясняет это инвестиционными возможностями птицеферм, подчеркнул президент Словацкой торговой ассоциации Филип Касана.

Базовые требования к птицефермам

Включают гнездо, насест, подстилку и постоянный доступ к воде и корму, а яйца маркируются, чтобы можно было отследить происхождение партии.

Обогащенные клетки предполагают нормированное минимальное пространство на одну курицу и заданный набор элементов для содержания, но свобода перемещения ограничена конструкцией.

Альтернативные системы дают птице возможность свободно двигаться, при этом плотность посадки регулируется количеством животных на квадратный метр.

Последствия нововведения

Одновременно ускорение может давить на локальных производителей, так как модернизация птичников и логистика кормов, ветеринарии и сбора продукции требуют времени и капитальных вложений.

Для покупателей возможным эффектом станет изменение цен, особенно в периоды высокой загрузки рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
