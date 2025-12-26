Передовые линии переработки и 40 тонн в сутки: краболов "Кильдин" готов к промыслу в Северной Атлантике и Арктике

Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"

Завод "Красное Сормово"(г. Нижний Новгород) завершил передачу краболова-процессора "Кильдин" компании "Карапакс", входящей в структуру СР СЗРК.

Фото: "Красное Сормово"/VK is licensed under free for commercial use завод "Красное Сормово"

Представители Северо-Западного рыбопромышленного консорциума подчеркнули масштабность работ, потребовавшихся для выполнения проекта.

Проект КСП01: "Кильдин" вступает в строй

"Кильдин" представляет собой второй экземпляр в серии краболовов-процессоров, создаваемых на мощностях завода "Красное Сормово" по проекту КСП01. Заказчиком выступают компании, входящие в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Головное судно этой серии, "Вайгач", было передано заказчику в 2023 году, как сообщает Fishnews.

Приёмо-сдаточные процедуры

Подписание акта приема-передачи краболова "Кильдин" состоялось в Санкт-Петербурге. Судно было спущено на воду в апреле текущего года, а в декабре успешно прошло ходовые испытания в акватории Балтийского моря.

Технологическое превосходство краболовов проекта КСП01

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации отметили, что краболовы-процессоры проекта КСП01 — это современные, высокотехнологичные суда, предназначенные для промысла краба в водах Северной Атлантики и арктических морей. Суда оборудованы передовыми линиями для переработки и упаковки добытого краба непосредственно на борту, что позволяет производить до 40 тонн готовой продукции в сутки.