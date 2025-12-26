Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соленья в сочетании с алкоголем усиливают обезвоживание — диетологи
Заморозки снижают терпкость ягод терна — Mein Schöner Garten
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
Безводная мойка снижает риск микроцарапин на лаке — Jalopnik
Ирина Безрукова назвала Веру Алентову прекрасной актрисой
Суп становится насыщеннее при добавлении корня сельдерея — кулинары
Бегония требует рассеянного света для стабильного цветения — Ciceksel

Передовые линии переработки и 40 тонн в сутки: краболов "Кильдин" готов к промыслу в Северной Атлантике и Арктике

Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
Экономика

Завод "Красное Сормово"(г. Нижний Новгород) завершил передачу краболова-процессора "Кильдин" компании "Карапакс", входящей в структуру СР СЗРК.

завод "Красное Сормово"
Фото: "Красное Сормово"/VK is licensed under free for commercial use
завод "Красное Сормово"

Представители Северо-Западного рыбопромышленного консорциума подчеркнули масштабность работ, потребовавшихся для выполнения проекта.

Проект КСП01: "Кильдин" вступает в строй

"Кильдин" представляет собой второй экземпляр в серии краболовов-процессоров, создаваемых на мощностях завода "Красное Сормово" по проекту КСП01. Заказчиком выступают компании, входящие в состав Северо-Западного рыбопромышленного консорциума. Головное судно этой серии, "Вайгач", было передано заказчику в 2023 году, как сообщает Fishnews.

Приёмо-сдаточные процедуры

Подписание акта приема-передачи краболова "Кильдин" состоялось в Санкт-Петербурге. Судно было спущено на воду в апреле текущего года, а в декабре успешно прошло ходовые испытания в акватории Балтийского моря.

Технологическое превосходство краболовов проекта КСП01

В пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации отметили, что краболовы-процессоры проекта КСП01 — это современные, высокотехнологичные суда, предназначенные для промысла краба в водах Северной Атлантики и арктических морей. Суда оборудованы передовыми линиями для переработки и упаковки добытого краба непосредственно на борту, что позволяет производить до 40 тонн готовой продукции в сутки.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Паузы 2–3 минуты повышают силовой прогресс
Новости спорта
Паузы 2–3 минуты повышают силовой прогресс
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Последние материалы
Избыточный вес повышает риск диабета у кошек — ScienceAlert
Завод "Красное Сормово" завершил передачу высокотехнологичного краболова "Кильдин"
Детское питание разрешают брать в ручную кладь сверх лимита
ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Тренировки со стабилизаторами защают коленные суставы
Сухой воздух в квартире зимой повышает риск инфекций и аллергии — врач Вера Сережина
Посев эустомы в январе ускоряет цветение к середине лета
Япония тестирует капсулу-душ Mirai Ningen Sentakuki для мытья тела — Chip
В 2026 году обувь будет формировать логику модного образа
Солнечное пятно размером с эпоху Кэррингтона повернулось к Земле — FUTURA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.