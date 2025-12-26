Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сможет ли ЦФО удержать лидерство по занятости в России: как рост экспорта и агропроекты создают рабочие места

ЦФО с безработицей 1,4–1,5% опережает Россию — Центробанк
Экономика

В Центральном федеральном округе наблюдается наименьший уровень безработицы по всей России.

Девушка с мужчиной на ферме
Фото: Desingned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с мужчиной на ферме

Этот показатель составляет всего 1,4-1,5%, в то время как в среднем по стране он равен 2,2%.

Факторы высокой занятости

Пресс-служба объясняет высокую занятость развитием внутреннего туризма и активной реализацией инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и укрепляющих экономическую устойчивость региона.

В частности, в сферах животноводства наблюдается расширение свиноводческих комплексов и молочных ферм в Тульской, Воронежской, Калужской и Ярославской областях, что обусловлено растущим спросом, включая экспорт. Примером служит увеличение экспорта мясокомбината из Владимирской области почти на 50%, пишет Газета.Ru со ссылкой на данные из доклада Центробанка "Региональная экономика".

Промышленность: спад и рост

В химической промышленности наблюдается снижение объемов производства в лакокрасочной отрасли из-за уменьшения спроса со стороны автомобильных компаний. Однако одновременно происходит развитие мощностей по производству удобрений и продукции, замещающей импорт для нефтегазовой отрасли.

Решение кадровых вопросов и развитие IT

Предприятия активно сотрудничают с учебными заведениями для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров. Высокий спрос на компьютеры и комплектующие стимулирует развитие IT-индустрии. В Тверской и Калужской областях начат выпуск серверов, а Москва увеличивает объемы производства микросхем, отметили представители пресс-службы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
