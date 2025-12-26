Тысячная купюра меняет лицо: редизайн 1000 рублей готовит неожиданный ход

Банк России и Гознак готовят редизайн тысячной купюры 1000 рублей

Предстоящий редизайн тысячной купюры станет четвертым изменением внешнего вида с момента её первоначального выпуска в марте 1992 года.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Модификации и усиление защиты

В общей сложности это будет седьмая трансформация банкноты, если рассматривать промежуточные модификации, включая усиление степеней защиты.

Брифинг Банка России

В пятницу, 26 декабря, Центробанк проведет брифинг, посвященный обновленному внешнему виду банкноты достоинством в 1000 рублей. В мероприятии примет участие генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Разработка дизайна и учет мнения граждан

В сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что совет директоров регулятора в целом одобрил концепцию редизайна тысячной купюры. Специалисты Банка России и Гознака в настоящее время занимаются разработкой эскиза и готовятся к презентации банкноты. При создании дизайна были приняты во внимание предложения и предпочтения граждан, а также результаты онлайн-опроса, пишет ТАСС.