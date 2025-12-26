Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Крокодил-убийца динозавров стал кошмаром мелового периода
Перекись водорода подходит для дезинфекции кухонных поверхностей — The Spruce
Сбербанк наращивает присутствие в Индии — Попов
Цитрусовые вызывают псевдоаллергию у детей раннего возраста — врач Фадеева
Выживание лягушек Breviceps macrops в пустыне — исследование учёных
Голубику обрезают в период полного покоя зимой
Вика Цыганова считает, что Долину следует выселить из России
Эксперты раскрыли секреты комфортного полёта в эконом-классе
Цвет планет помог монаху перевернуть представление о космосе

Кассовая авария в H-E-B превратила магазин в сцену: американские покупатели получили шанс, о котором не догадывались

Из‑за сбоя касс покупателям в США разрешили уйти с полными тележками без оплаты
Экономика

В одном из филиалов американской сети H-E-B, расположенном в штате Техас, произошел необычный случай.

Касса самообслуживания
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Касса самообслуживания

Как сообщили представители магазина изданию People, из-за технической неисправности кассового оборудования покупатели получили возможность забрать товары бесплатно.

Сбой в работе касс и неожиданный выход

"В период предпраздничной суеты, когда наши кассовые аппараты временно перестали функционировать, мы приняли решение отпустить всех покупателей с полными тележками без оплаты", — заявили в H-E-B. Инцидент случился в городе Берлесон.

Видеозапись инцидента попала в социальные сети

В соцсети появилось видео, на котором запечатлены очереди покупателей, ожидающих обслуживания у касс супермаркета. Сотрудница магазина вышла к посетителям, чтобы поблагодарить их за проявленное терпение. Кроме того, она объявила, что из-за поломки компьютерной системы все присутствующие могут забрать выбранные товары без оплаты. Данное заявление сопровождалось оживленной реакцией со стороны покупателей и последовавшими за этим действиями, которые также попали на видео.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени

Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все

Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
Предварительная причина смерти Веры Алентовой установлена: что произошло в последние часы
