Кассовая авария в H-E-B превратила магазин в сцену: американские покупатели получили шанс, о котором не догадывались

Из‑за сбоя касс покупателям в США разрешили уйти с полными тележками без оплаты

В одном из филиалов американской сети H-E-B, расположенном в штате Техас, произошел необычный случай.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Касса самообслуживания

Как сообщили представители магазина изданию People, из-за технической неисправности кассового оборудования покупатели получили возможность забрать товары бесплатно.

Сбой в работе касс и неожиданный выход

"В период предпраздничной суеты, когда наши кассовые аппараты временно перестали функционировать, мы приняли решение отпустить всех покупателей с полными тележками без оплаты", — заявили в H-E-B. Инцидент случился в городе Берлесон.

Видеозапись инцидента попала в социальные сети

В соцсети появилось видео, на котором запечатлены очереди покупателей, ожидающих обслуживания у касс супермаркета. Сотрудница магазина вышла к посетителям, чтобы поблагодарить их за проявленное терпение. Кроме того, она объявила, что из-за поломки компьютерной системы все присутствующие могут забрать выбранные товары без оплаты. Данное заявление сопровождалось оживленной реакцией со стороны покупателей и последовавшими за этим действиями, которые также попали на видео.