Сбербанк делает Индии больше: новые офисы, рупийные счета и рост клиентской активности

Сбербанк наращивает присутствие в Индии — Попов
Экономика

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил о планах по расширению филиальной сети банка в Индии.

Индия
Фото: pixabay.com by ParagKini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Индия

В течение следующих нескольких лет Сбербанк намерен открыть не менее десяти новых офисов в этой стране.

Оперативность работы с клиентами

По словам Попова, Сбербанк высоко оценивает перспективы индийского рынка и намерен активно развивать свой бизнес в этом регионе. Расширение сети позволит улучшить качество обслуживания и повысить оперативность работы с клиентами в Индии.

Успехи текущего филиала и поддержка бизнеса

Попов также отметил успешную работу существующего филиала Сбербанка в Индии в текущем году. Значительная часть транзакций проводится в национальных валютах. Количество клиентов, открывших расчетные счета в рупиях, увеличилось в 3,5 раза за год.

Сбербанк играет важную роль в поддержке российско-индийского делового сотрудничества, содействуя налаживанию связей между компаниями. В настоящее время в перечне потенциальных индийских поставщиков товаров в Россию — 6000 компаний, и этот список продолжает расти.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
