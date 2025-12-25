Удача улыбнулась: лотерейный билет принёс $1,8 млрд жителю этого американского штата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Арканзасе появился новый миллиардер благодаря лотерее — CNBC
Экономика

После вечернего розыгрыша в среду, билет, приобретенный в американском штате Арканзас, принес своему обладателю колоссальный джекпот Powerball в размере 1,8 миллиарда долларов.

Доллары США
Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доллары США

Этот выигрыш входит в число крупнейших в истории американских лотерей, став невероятным рождественским подарком для победителя.

Второй по величине приз в истории лотерей США

Размер приза значительно увеличился после того, как в понедельник не был определен ни один победитель. Активная покупка билетов в последние часы перед розыгрышем подняла джекпот до отметки в 1,817 миллиарда долларов.

Таким образом, это второй по величине лотерейный выигрыш в США за все время и самый крупный джекпот Powerball, разыгранный в 2025 году, согласно информации, опубликованной на сайте лотереи в четверг.

Счастливые числа и астрономические шансы

Выигрышная комбинация — 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19 — была объявлена около полуночи. Вероятность сорвать джекпот составляла ничтожно малую величину: 1 к 292,2 миллионам.

Арканзас снова в победителях

Этот случай стал всего лишь вторым в истории, когда житель Арканзаса выиграл джекпот в лотерее Powerball. Впервые такое событие произошло в 2010 году.

Билеты Powerball продаются по цене 2 доллара за штуку. Согласно информации с сайта лотереи, счастливчик может выбрать между аннуитетом в размере 1,8 миллиарда долларов, который будет выплачиваться в течение 29 лет, и единовременной выплатой, составляющей приблизительно 834,9 миллиона долларов до уплаты налогов, сообщает CNBC.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
