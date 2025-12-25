Можно ли заработать на юбилейных монетах: тихая гавань или буря страстей для инвестора

Юбилейные монеты обгоняют золото в гонке доходности — аналитик Вязовский

Аналитик Алексей Вязовский, вице-президент "Золотой Платы", утверждает, что инвестиции в юбилейные и памятные монеты способны превзойти по доходности традиционные вложения в золото и серебро, если подойти к выбору объекта инвестирования с умом.

Фото: www.freepik.com by jannoon028 is licensed under Free More info Мешочек с монетами

Он поделился своим мнением об эффективности таких активов с изданием MoneyTimes.

Ключ к успеху — правильный выбор монеты

Вязовский акцентировал внимание на том, что решающим фактором прибыльности инвестиций в памятные монеты является взвешенный и продуманный выбор. Наибольший интерес для инвесторов, по его мнению, представляют монеты из драгоценных металлов (серебра и золота) с небольшим тиражом, которые вызывают ажиотаж среди коллекционеров и быстро растут в цене на вторичном рынке.

Примеры успешных инвестиций

Вязовский привел примеры конкретных выпусков монет, стоимость которых за короткий период времени увеличилась в разы. Он подчеркнул, что такие результаты становятся возможными благодаря ограниченному тиражу и широкому интересу публики к тематике монеты.

В качестве примера эксперт привел серебряную монету, посвященную Виктору Цою, тиражом тридцать один грамм. По его словам, начальная цена составляла семь с половиной тысяч рублей, но вскоре ее стали перепродавать за тридцать тысяч рублей.

Рекомендации начинающим

Вязовский подчеркнул, что инвестиции в коллекционные монеты подходят не каждому. Он обратил внимание на необходимость понимания рынка, готовность к рискам и учет временного горизонта инвестиций. Консервативным инвесторам, по мнению аналитика, лучше обратить внимание на массовые инвестиционные монеты из драгоценных металлов для долгосрочного хранения.