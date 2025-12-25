Бразильское чудо: как пчёлы без жала покорили фермерские поля

В Бразилии пчёлы без жала используются для повышения урожайности

Пчёлы без жала всё чаще становятся не только символом "мягкой" экологии, но и реальным инструментом для сельского хозяйства и социальных проектов. В Бразилии их используют для опыления культур.

Фото: commons.wikimedia.org by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пчела на цветке

Об этом сообщает бразильский минсельхоз.

Пчёлы без жала и экономика мёда

Согласно данным IBGE и министерство сельского хозяйства, в 2024 году производство мёда в Бразилии достигло 64 тонн, а объём рынка оценивается примерно в 900 млн. Эти цифры связывают с работой пчёл в разных регионах страны. Опыление напрямую влияет на урожай и доход фермеров, особенно там, где результат измеряется каждым мешком собранного продукта.

Отдельно подчёркивается, что около 76% растений, используемых в продовольствии, в той или иной степени зависят от опыления — прежде всего пчёлами. Для части культур отсутствие опылителей критично, для других — заметно повышает отдачу, даже если урожай возможен и без них.

Ульи в доме престарелых

В Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (внутренние районы штата Сан-Паулу) муниципальные инициативы по поддержке пчеловодства дали старт проектам, которые буквально "поселили" пчёл без жала на территории пансионатов. Один из местных пчеловодов установил специальные ящики с колониями во дворе дома престарелых, объясняя это тем, что такие пчёлы безопаснее для соседства: у них нет жала.

Проект, как описано в материале, начался с личной истории: один из жителей учреждения, которому уже исполнилось 100 лет, с молодости увлекался пчёлами. Сначала появилась одна коробка, потом ещё — и со временем это превратилось в заметный "живой уголок", который оживил двор и стал для пожилых людей ежедневным поводом выйти на воздух и понаблюдать за природой.

Урожай выше — химии меньше

Параллельно пчеловоды продолжают развивать колонии на сельских участках. Размещение ульев рядом с посевами требует договорённости с фермерами, чтобы в период опыления не применять инсектициды. Смысл простой: сохранить рои и получить более стабильную отдачу растений.

В отдельных хозяйствах, где присутствие пчёл было более интенсивным, урожайность оказывалась на 20-30% выше, чем у производителей с тем же продуктом, но без такого опыления. Такой прирост означает больше продукции с гектара и меньше "потерянного потенциала" растений.

Сравнение пчёл без жала и "классических" медоносных

Пчёлы без жала удобны там, где важна безопасная близость к людям: их проще интегрировать в городские пространства и социальные учреждения. Медоносные пчёлы чаще ассоциируются с крупным производством мёда и промышленными пасеками, но требуют более строгого контроля рисков и условий размещения. В сельском хозяйстве обе группы ценны как опылители, однако в публичных местах выбор нередко делают в пользу безжалых видов из-за спокойного соседства.