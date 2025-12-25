Сбербанк держит интригу: криптозаймы не за горами

Сбербанк рассматривает выдачу займов под залог криптовалюты

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, сообщил о том, что банк активно анализирует перспективы предоставления займов, обеспеченных криптовалютными активами.

Фото: unsplash.com by Erling Løken Andersen is licensed under Free to use under the Unsplash License Биткоин

Участие в развитии крипторегулирования

Попов отметил, что правовое поле для криптовалют в России только формируется. Сбербанк выразил готовность сотрудничать с регулирующими органами в создании эффективных решений и необходимой инфраструктуры для внедрения услуг кредитования под залог криптовалюты. Представитель банка выразил надежду на скорое объявление о первых подобных операциях.

Развитие платформы цифровых активов

Помимо этого, Сбербанк продолжает расширять возможности финансирования через собственную платформу цифровых активов (ЦФА). С начала текущего года банком было организовано более 160 выпусков ЦФА, в числе которых оказались первые выпуски, связанные с недвижимостью и нефтью, пишет ТАСС.