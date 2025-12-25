Квартирный вопрос обостряется: почему российский эконом-класс сдаёт позиции

Доля эконом-класса в строительстве упала до 22% в России — Центробанк

В текущем году наблюдается заметное сокращение объёмов строительства многоквартирных домов эконом-класса. Их доля в общем объёме строительства достигла минимального значения — 22%.

Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новостройки

Анализ данных Центробанка указывает на эту тенденцию. Параллельно с этим выросла доля объектов бизнес- и элит-класса до 17%.

Тенденции рынка недвижимости: переход к комфорт-классу

Представители рынка подтверждают наметившуюся тенденцию. Как отмечает Ирина Пашковская, руководитель аналитического центра компании "Этажи", доля типового жилья в общем объеме строительства продолжает снижаться уже третий год подряд, уступая позиции комфорт-классу. Если в 2023 году каждая четвертая новая квартира (26,7%) относилась к эконом-сегменту, то в 2024 году — лишь каждая пятая (21,3%). К концу текущего года на типовое жилье приходилось всего 17,8%.

Наиболее значительное снижение доли квартир эконом-класса зафиксировано в Тюмени, Самаре и Волгограде, по данным "Движение.ру". Наименьший процент такого жилья к декабрю наблюдается в Перми (4%), Ростове-на-Дону (5%), Казани (5%), Санкт-Петербурге (9%) и Нижнем Новгороде (10%). В Екатеринбурге и Москве этот показатель незначительно превышает 10%, сообщают Известия.

Причины сокращения и риски для застройщиков

Денис Жалнин, генеральный директор девелоперской компании "Люди", объясняет данную ситуацию повышенными рисками для застройщиков, работающих в сегменте бюджетного жилья. Ключевым фактором является ограничение льготных ипотечных программ, которые стимулируют спрос в массовом сегменте и, соответственно, влияют на пополнение эскроу-счетов. Помимо этого, ожидается усиление конкуренции между вторичным и первичным рынками недвижимости. Когда процентные ставки по рыночной ипотеке приблизятся к льготным, массовому жилью будет сложнее конкурировать с готовыми квартирами.

Дополнительную обеспокоенность вызывает неопределенность относительно будущего программы семейной ипотеки, в частности, обсуждаемое повышение ставки с 6% до 12% для семей с одним ребенком, отмечает руководитель центра аналитики федеральной компании "Этажи" Ирина Пашковская.