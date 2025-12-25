Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Юлия Меньшова написала, что её родители теперь вместе
Жительница Якутии пробежала 10 км при температуре −46 градусов
Трикотажное платье, свитер и жилет вошли в список зимней базы — стилист Ведерникова
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita

Квартирный вопрос обостряется: почему российский эконом-класс сдаёт позиции

Доля эконом-класса в строительстве упала до 22% в России — Центробанк
Экономика

В текущем году наблюдается заметное сокращение объёмов строительства многоквартирных домов эконом-класса. Их доля в общем объёме строительства достигла минимального значения — 22%.

Новостройки
Фото: commons.wikimedia.org by Товболатов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новостройки

Анализ данных Центробанка указывает на эту тенденцию. Параллельно с этим выросла доля объектов бизнес- и элит-класса до 17%.

Тенденции рынка недвижимости: переход к комфорт-классу

Представители рынка подтверждают наметившуюся тенденцию. Как отмечает Ирина Пашковская, руководитель аналитического центра компании "Этажи", доля типового жилья в общем объеме строительства продолжает снижаться уже третий год подряд, уступая позиции комфорт-классу. Если в 2023 году каждая четвертая новая квартира (26,7%) относилась к эконом-сегменту, то в 2024 году — лишь каждая пятая (21,3%). К концу текущего года на типовое жилье приходилось всего 17,8%.

Наиболее значительное снижение доли квартир эконом-класса зафиксировано в Тюмени, Самаре и Волгограде, по данным "Движение.ру". Наименьший процент такого жилья к декабрю наблюдается в Перми (4%), Ростове-на-Дону (5%), Казани (5%), Санкт-Петербурге (9%) и Нижнем Новгороде (10%). В Екатеринбурге и Москве этот показатель незначительно превышает 10%, сообщают Известия.

Причины сокращения и риски для застройщиков

Денис Жалнин, генеральный директор девелоперской компании "Люди", объясняет данную ситуацию повышенными рисками для застройщиков, работающих в сегменте бюджетного жилья. Ключевым фактором является ограничение льготных ипотечных программ, которые стимулируют спрос в массовом сегменте и, соответственно, влияют на пополнение эскроу-счетов. Помимо этого, ожидается усиление конкуренции между вторичным и первичным рынками недвижимости. Когда процентные ставки по рыночной ипотеке приблизятся к льготным, массовому жилью будет сложнее конкурировать с готовыми квартирами.

Дополнительную обеспокоенность вызывает неопределенность относительно будущего программы семейной ипотеки, в частности, обсуждаемое повышение ставки с 6% до 12% для семей с одним ребенком, отмечает руководитель центра аналитики федеральной компании "Этажи" Ирина Пашковская.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Домашнее сало уровня деликатеса: две специи, одна банка и шкурка становится нежной, как масло
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Оливье больше не будет прежним: одна деталь превращает классику в ресторанный шедевр
Последние материалы
Алла Пугачёва поздравила Орбакайте и внучку с Рождеством
Биологи подбирают пары сов по ДНК для сохранения популяции — National Geographic
Изношенные колодки усиливают риск заноса на зимней дороге — Wagner Brake
Зимнее солнце вызывает трещины коры у косточковых — Mein schöner Garten
Простая вода с лимоном творит чудеса после приёма еды — Vogue
Риски дестабилизации Средней Азии сохраняются — военный эксперт Клинцевич
Насекомые на новогодней ёлке не опасны для человека — энтомолог Мартыновченко
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.