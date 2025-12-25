Мандариновый сюрприз: кошельки жителей Приморья опустеют вдвойне

Перед Новым годом в Приморье взлетели цены на мандарины и гречку

Перед праздниками цены на мандарины в Приморском крае значительно выросли — со 100 до 179 рублей за килограмм. Это увеличение почти вдвое связано с окончанием акций, и теперь самые доступные мандарины — сорта клементина.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Цены на гречневую крупу

Вторым по значимости изменением стало подорожание гречневой крупы с 79 до 129 рублей за 800 граммов, что также удивило многих покупателей. Несмотря на подорожание, цена на рис осталась неизменной, что является приятной новостью перед Новым годом.

Цены на макароны и яйца

Макаронные изделия подорожали с 59 до 62 рублей, а десяток яиц — с 168 до 187 рублей, дополнили список дорогих ингредиентов для новогодних блюд, сообщает vostokmedia.com.

Качество сахара и его цена

Интересный поворот: цена на сахар снизилась с 73 до 63 рублей, но возникли вопросы о качестве продукта из-за темных вкраплений.

Ситуация с рыбой

Несмотря на рост популярности селедки под шубой, цена на сельдь не увеличилась, что стало приятной неожиданностью для покупателей. Кроме того, появилась новинка — 100 рублей за 1 кг.

Стабильность для молочных продуктов

Молоко, творог и сметана остаются на прежних ценах. 160 рублей за литр пастеризованного молока, аналогичная стоимость у сметаны и в 170 рублей обходится творог.

Основные овощи также сохраняют свои расценки: картофель по 50 рублей, морковь — 65, капуста — 45, свекла — 80 и лук — 50 рублей.

Цены на напитки и мясные продукты

Игристое держит цену на уровне 499 рублей, а кола — 164 рубля за два литра.

Цены на колбасы и мясные продукты тоже остались стабильными.