Мандариновый сюрприз: кошельки жителей Приморья опустеют вдвойне

Перед праздниками цены на мандарины в Приморском крае значительно выросли — со 100 до 179 рублей за килограмм. Это увеличение почти вдвое связано с окончанием акций, и теперь самые доступные мандарины — сорта клементина.
Вторым по значимости изменением стало подорожание гречневой крупы с 79 до 129 рублей за 800 граммов, что также удивило многих покупателей. Несмотря на подорожание, цена на рис осталась неизменной, что является приятной новостью перед Новым годом.
Макаронные изделия подорожали с 59 до 62 рублей, а десяток яиц — с 168 до 187 рублей, дополнили список дорогих ингредиентов для новогодних блюд, сообщает vostokmedia.com.
Интересный поворот: цена на сахар снизилась с 73 до 63 рублей, но возникли вопросы о качестве продукта из-за темных вкраплений.
Несмотря на рост популярности селедки под шубой, цена на сельдь не увеличилась, что стало приятной неожиданностью для покупателей. Кроме того, появилась новинка — 100 рублей за 1 кг.
Молоко, творог и сметана остаются на прежних ценах. 160 рублей за литр пастеризованного молока, аналогичная стоимость у сметаны и в 170 рублей обходится творог.
Основные овощи также сохраняют свои расценки: картофель по 50 рублей, морковь — 65, капуста — 45, свекла — 80 и лук — 50 рублей.
Игристое держит цену на уровне 499 рублей, а кола — 164 рубля за два литра.
Цены на колбасы и мясные продукты тоже остались стабильными.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.