Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Камчатке действуют около 200 крупных термальных источников — геологи
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Яблочный уксус для лица используют как мягкий домашний пилинг — Heraldo
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
В Испании полностью исчез ледник Трасламбрион возрастом около 700 лет — Earth
Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности
Заключённым Кузбасса подадут мясо и рыбу в праздники — ГУФСИН
Увлажнение шеи, декольте и рук помогает сохранить упругость кожи — Jenny
В 2026 году сохранится высокая геомагнитная активность – ученый Абунина

Мандариновый сюрприз: кошельки жителей Приморья опустеют вдвойне

Перед Новым годом в Приморье взлетели цены на мандарины и гречку
Экономика

Перед праздниками цены на мандарины в Приморском крае значительно выросли — со 100 до 179 рублей за килограмм. Это увеличение почти вдвое связано с окончанием акций, и теперь самые доступные мандарины — сорта клементина.

Мандарины
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Цены на гречневую крупу

Вторым по значимости изменением стало подорожание гречневой крупы с 79 до 129 рублей за 800 граммов, что также удивило многих покупателей. Несмотря на подорожание, цена на рис осталась неизменной, что является приятной новостью перед Новым годом.

Цены на макароны и яйца

Макаронные изделия подорожали с 59 до 62 рублей, а десяток яиц — с 168 до 187 рублей, дополнили список дорогих ингредиентов для новогодних блюд, сообщает vostokmedia.com.

Качество сахара и его цена

Интересный поворот: цена на сахар снизилась с 73 до 63 рублей, но возникли вопросы о качестве продукта из-за темных вкраплений.

Ситуация с рыбой

Несмотря на рост популярности селедки под шубой, цена на сельдь не увеличилась, что стало приятной неожиданностью для покупателей. Кроме того, появилась новинка — 100 рублей за 1 кг.

Стабильность для молочных продуктов

Молоко, творог и сметана остаются на прежних ценах. 160 рублей за литр пастеризованного молока, аналогичная стоимость у сметаны и в 170 рублей обходится творог.

Основные овощи также сохраняют свои расценки: картофель по 50 рублей, морковь — 65, капуста — 45, свекла — 80 и лук — 50 рублей.

Цены на напитки и мясные продукты

Игристое держит цену на уровне 499 рублей, а кола — 164 рубля за два литра.

Цены на колбасы и мясные продукты тоже остались стабильными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Наука и техника
В провинции Хунань обнаружена глубинная золотоносная система с ресурсами до 1000 тонн
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ Любовь Степушова Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Последние материалы
Апельсиновый маринад изменит ваши представления о мясе навсегда — Vita
Яблочный уксус для лица используют как мягкий домашний пилинг — Heraldo
Гардения в квартире требует 4–6 часов света и влажности 50–60% — Martha Stewart
В Испании полностью исчез ледник Трасламбрион возрастом около 700 лет — Earth
Перед Новым годом в Приморье взлетели цены на мандарины и гречку
Вера Алентова умерла из-за острой сердечной недостаточности
Заключённым Кузбасса подадут мясо и рыбу в праздники — ГУФСИН
Амебоциты мечехвоста мгновенно реагируют на бактерии
Увлажнение шеи, декольте и рук помогает сохранить упругость кожи — Jenny
Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.