Строить больше и быстрее: опыт Китая поможет ускорить строительство и ввод объектов в России

Россия изучает опыт Китая в строительстве для ускорения ввода объектов — Хуснуллин
Экономика

Опыт Китая в сфере строительства может существенно ускорить ввод объектов в эксплуатацию на территории РФ. 

Стройка в Шэньчжэне, Китай
Фото: Flickr by Chris, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стройка в Шэньчжэне, Китай

Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, подчеркнув лидирующую позицию Китая в мировом строительном секторе.

Изучение китайского опыта

По словам Хуснуллина, пристальное внимание уделяется изучению китайских технологий, особенно в области жилищного строительства. Особый интерес представляют механизмы применения IT-технологий и искусственного интеллекта. Предполагается, что адаптация китайских стандартов позволит оптимизировать строительные процессы в России.

Повышение производительности труда

Одной из ключевых задач является сокращение инвестиционно-строительного цикла. Также остро стоит вопрос повышения производительности труда в условиях дефицита трудовых ресурсов. Несмотря на значительный рост объемов строительства за последние пять лет, количество строителей осталось практически неизменным.

Изучение международного опыта, включая китайский, направлено на поиск решений для максимального повышения эффективности работ, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
