Выживет сильнейший: АвтоВАЗ готовится к решающей схватке за рынок

Глава "Ростеха" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует завершить 2025 год с прибылью
Экономика

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что АО "АвтоВАЗ" ожидает завершение 2025 года с прибылью. 

Фото: lada.ru is licensed under Free More Info
 Сложная финансовая ситуация

На недавней встрече с генеральным директором "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым он отметил, что, несмотря на сложные обстоятельства, компания всё же завершит год в плюсе.

 Конкуренция с китайскими производителями

Чемезов подчеркнул, что конкурировать с китайскими производителями сложно, благодаря значительной финансовой поддержке со стороны их государства, что делает цены на их продукцию неконкурентоспособными.

 Инвестиции и планы компании

Несмотря на отсутствие раскрытия финансовой отчётности в последние годы, Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" планирует отработать текущий год без убытка в четвертый раз подряд. Ожидается, что объем инвестиций компании в следующем году составит 42 млрд рублей, пишет  "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
