Выживет сильнейший: АвтоВАЗ готовится к решающей схватке за рынок

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что АО "АвтоВАЗ" ожидает завершение 2025 года с прибылью.

Сложная финансовая ситуация

На недавней встрече с генеральным директором "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым он отметил, что, несмотря на сложные обстоятельства, компания всё же завершит год в плюсе.

Конкуренция с китайскими производителями

Чемезов подчеркнул, что конкурировать с китайскими производителями сложно, благодаря значительной финансовой поддержке со стороны их государства, что делает цены на их продукцию неконкурентоспособными.

Инвестиции и планы компании

Несмотря на отсутствие раскрытия финансовой отчётности в последние годы, Соколов заявил, что "АвтоВАЗ" планирует отработать текущий год без убытка в четвертый раз подряд. Ожидается, что объем инвестиций компании в следующем году составит 42 млрд рублей, пишет "Интерфакс".