Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года
Дежавю чаще встречается у впечатлительных людей – психиатр Жесткова
Телевизор в гостиной может нарушать композицию интерьера — Martha Stewart
Состав и способ приготовления определяют пользу фастфуда — диетолог Гончарова
Дизельное топливо мутнеет и кристаллизуется в мороз — Jalopnik
Жасмин призналась, что любит оливье и селёдку под шубой
Палеонтолог Шиффбауэр обнаружил сложные формы жизни в кембрии Гранд-Каньона — Earth
Хайлайтер в порошке используют для сияния губ в праздничном макияже — LadyLike
Новое iOS-приложение Газпромбанка GiftMate уже в App Store

От фермы до стола: как российская икра завоёвывает рынок деликатесов

За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых
Экономика

За первые десять месяцев текущего года объём производства икры осетровых в российских хозяйствах составил 56 тонн.

черная икра
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
черная икра

Согласно информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) "Интерфаксу", это на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 52,5 тонны.

Динамика роста с 2017 года

Наиболее существенный скачок в производстве был зафиксирован в 2024 году. Тогда объём вырос в 1,4 раза — с 38,2 тонны за 10 месяцев 2023 года до 52,5 тонны. В целом, по данным ВАРПЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, производство икры осетровых увеличилось вдвое.

Итоги 2024 года

В течение всего 2024 года осетроводческие хозяйства произвели 81,6 тонны икры, что превышает показатель 2023 года, составивший 69,4 тонны.

Факторы, влияющие на развитие отрасли

По мнению Германа Зверева, президента ВАРПЭ, которое приводит пресс-служба, в последние годы наблюдается рост интереса инвесторов к осетроводству. Увеличивается количество фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся переработкой. Это происходит несмотря на то, что осетроводство представляет собой сложный и капиталоёмкий вид аквакультуры.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Газ
ЕС сократил импорт энергоресурсов из США вопреки договорённостям
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Последние материалы
Состав и способ приготовления определяют пользу фастфуда — диетолог Гончарова
Зеркальная глазурь создаёт эффект увеличенных губ на фото
Медуза-призрак поднялась к мелководью Южного океана — Институт океана Шмидта
Дизельное топливо мутнеет и кристаллизуется в мороз — Jalopnik
Живой черенок сгибается и имеет светлую древесину
Водяная землеройка использует ядовитую слюну для охоты
Жасмин призналась, что любит оливье и селёдку под шубой
Сироп личи используется для глазировки куриных ножек
Палеонтолог Шиффбауэр обнаружил сложные формы жизни в кембрии Гранд-Каньона — Earth
Хайлайтер в порошке используют для сияния губ в праздничном макияже — LadyLike
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.