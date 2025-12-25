От фермы до стола: как российская икра завоёвывает рынок деликатесов

За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых

За первые десять месяцев текущего года объём производства икры осетровых в российских хозяйствах составил 56 тонн.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ черная икра

Согласно информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) "Интерфаксу", это на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 52,5 тонны.

Динамика роста с 2017 года

Наиболее существенный скачок в производстве был зафиксирован в 2024 году. Тогда объём вырос в 1,4 раза — с 38,2 тонны за 10 месяцев 2023 года до 52,5 тонны. В целом, по данным ВАРПЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, производство икры осетровых увеличилось вдвое.

Итоги 2024 года

В течение всего 2024 года осетроводческие хозяйства произвели 81,6 тонны икры, что превышает показатель 2023 года, составивший 69,4 тонны.

Факторы, влияющие на развитие отрасли

По мнению Германа Зверева, президента ВАРПЭ, которое приводит пресс-служба, в последние годы наблюдается рост интереса инвесторов к осетроводству. Увеличивается количество фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся переработкой. Это происходит несмотря на то, что осетроводство представляет собой сложный и капиталоёмкий вид аквакультуры.