От фермы до стола: как российская икра завоёвывает рынок деликатесов

За первые десять месяцев текущего года объём производства икры осетровых в российских хозяйствах составил 56 тонн.
Согласно информации, предоставленной Всероссийской ассоциацией рыбопромышленников (ВАРПЭ) "Интерфаксу", это на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было произведено 52,5 тонны.
Наиболее существенный скачок в производстве был зафиксирован в 2024 году. Тогда объём вырос в 1,4 раза — с 38,2 тонны за 10 месяцев 2023 года до 52,5 тонны. В целом, по данным ВАРПЭ, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, производство икры осетровых увеличилось вдвое.
В течение всего 2024 года осетроводческие хозяйства произвели 81,6 тонны икры, что превышает показатель 2023 года, составивший 69,4 тонны.
По мнению Германа Зверева, президента ВАРПЭ, которое приводит пресс-служба, в последние годы наблюдается рост интереса инвесторов к осетроводству. Увеличивается количество фермерских хозяйств и предприятий, занимающихся переработкой. Это происходит несмотря на то, что осетроводство представляет собой сложный и капиталоёмкий вид аквакультуры.
