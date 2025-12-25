Новое iOS-приложение Газпромбанка GiftMate уже в App Store

Газпромбанк объявил о выходе мобильного приложения версии 5.11 под названием GiftMate для устройств на iOS.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка is licensed under Public domain Мобильное приложение версии 5.11 под названием GiftMate для устройств на iOS от Газпромбанка

Среди главных преимуществ:

Новая программа лояльности: клиенты банка могут выбрать до 10 категорий кешбэка и получать максимум выгоды за совершённые покупки.

Бесконтактная оплата телефоном по технологии "Волна": чтобы совершить ее, достаточно просто запустить приложение. Для подключения функции нажмите на иконку "Оплата телефоном" и разрешите доступ к Bluetooth.

Онлайн-оплата по кнопке Gazprom Pay: теперь товары и услуги на сайтах магазинов-партнёров можно оплачивать через приложение без ввода реквизитов карты.

Удобный анализ расходов и доходов на главном экране: виджет аналитики финансов на главном экране поможет отслеживать траты и зачисления.

Также пользователи iOS-приложения Газпромбанка теперь могут легко пополнять транспортные карты и следить за их балансом прямо в приложении.

Скачивайте приложение прямо сейчас, пока оно доступно в App Store!