Стабильность без развития: почему экономика России перестала набирать скорость

Жесткая политика Центробанка сдерживает рост экономики – экономист Беляев

Замедление экономического роста в России указывает на проблемы в управлении и неэффективное использование ресурсов. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ранее РБК со ссылкой на руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова сообщило, что в условиях глубокой перестройки глобального баланса рыночных сил у России формируется "второе преимущество запаздывания в развитии".

Беляев отметил, что замедление темпов экономического роста нельзя считать нормой. По его словам, для России, которая решает масштабные задачи развития, такая динамика означает недоиспользование потенциала и ресурсов страны.

"Это плохой показатель, который говорит о слабом управлении экономикой и низкой эффективности использования ресурсов. Высокие темпы роста — основа благополучия граждан, роста доходов и укрепления экономического суверенитета. Когда экономика развивается медленно, это отражается на уровне жизни и стабильности государства", — пояснил он.

Экономист добавил, что переход к устойчивому развитию невозможен без пересмотра политики Центрального банка. По его словам, жесткие меры регулятора излишне ограничивают деловую активность и препятствуют росту.

"Экономика не должна просто сохранять стабильность — она должна развиваться. Сегодня чрезмерно жесткая денежно-кредитная политика Центробанка ограничивает доступ бизнеса к инвестициям и кредитным ресурсам, что замедляет производство и снижает деловую активность. Как только регулятор смягчит свою политику и создаст условия для притока капитала в реальный сектор, экономика сможет выйти на устойчивую траекторию роста", — заключил Беляев.