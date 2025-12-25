Конец эпохи быстрых займов: что изменится для россиян с введением ограничений на микрокредиты

Ограничение микрозаймов защитит россиян от кабальных долгов – экономист Колташов

Ограничение выдачи микрозаймов поможет снизить долговую нагрузку граждан и защитить их от финансовой зависимости. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Ранее "Ведомости" со ссылкой на письмо председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, направленное главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, сообщили, что около 15 млн россиян могут лишиться доступа к микрозаймам с 1 января 2026 года.

По словам Колташова, ограничение деятельности микрофинансовых организаций станет позитивным шагом для населения. По его словам, микрозаймы часто становятся для граждан финансовой ловушкой, из которой выбраться без потерь практически невозможно. Экономист подчеркнул, что такие займы нередко доводят людей до полной утраты финансовой устойчивости и разорения.

"Я считаю положительным, что граждане не смогут обращаться за микрозаймами, поскольку такие займы часто становятся для них финансовой ловушкой. Они способны привести человека к разорению и долговой зависимости. Поэтому рассматривать это как проблему неправильно — напротив, чем меньше людей связывается с микрофинансовыми организациями, тем лучше", — подчеркнул он.

Экономист отметил, что в условиях ограничений часть граждан действительно может обращаться к нелегальным кредиторам в поисках быстрых денег. По его словам, именно такие организации несут наибольшие риски, поскольку действуют вне правового поля и не защищены законом. Колташов подчеркнул, что четкая позиция государства в этом вопросе позволит снизить привлекательность теневого кредитования и ограничить его масштабы.

"Если организация действует вне закона, то и кредит, выданный ею, не имеет юридической силы. В этом случае никто никому не должен, и такая практика должна охладить пыл тех, кто выдает незаконные займы. Чем яснее будет позиция государства, тем меньше подобных структур решится работать, ведь риски для них очевидны", — сказал Колташов.

Он добавил, что ограничение микрокредитования может оздоровить экономику: у граждан появится возможность накапливать средства, а у бизнеса — получить платежеспособный спрос, что станет стимулом для роста внутреннего рынка.