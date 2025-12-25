Финансовый улов для Дальнего Востока: миллиарды выделены на строительство краболовов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Выделено 1,3 млрд рублей на строительство краболовов на Дальнем Востоке
Экономика

Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил распоряжение о предоставлении финансовых ресурсов для постройки рыболовецких судов на верфях, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. 

Vladivostok Fishing Port (October 2024)-0 9
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vladivostok Fishing Port (October 2024)-0 9

Поддержка строительства краболовов

В официальном заявлении указано, что до конца 2025 года из резервного фонда правительства будет ассигновано более 1,3 миллиарда рублей на продолжение строительства четырех судов, предназначенных для промысла краба. Эти средства предназначены для частичного покрытия расходов рыбопромысловых организаций, получивших квоты на добычу краба в рамках инвестиционных проектов по развитию отрасли.

Компенсация затрат и планы на будущее

Выделение этих средств позволит предприятиям уменьшить финансовую нагрузку, связанную с постройкой судов. В общей сложности для реализации программы строительства судов-краболовов, рассчитанной до конца 2026 года, планируется выделить 6,4 миллиарда рублей, сообщает "Агроэксперт".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
