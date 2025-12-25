Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Алёна Ковальчук подала в суд на Елену Малышеву
Моллюск возрастом 507 лет погиб при исследовании — данные Бангорского университета
Росстат сообщает о снижении цен на бензин в Пермском крае
Мимоза сбросила бутоны при резких перепадах температуры — Ciceksel
В Ростовской области закрыли школу и детский сад при росте ОРВИ и гриппа
Термостат на ночь зимой лучше снижать на несколько градусов — доктор Уинтер
Кушанашвили напомнил Шаляпину о его конфликте с Гузеевой
Jaguar завершил выпуск автомобилей с ДВС на предприятии
Эксперт Селезнев назвал пребывание на одном рабочем месте главной ошибкой россиян

Утки и рыба вместо химии: как работает китайская система три в одном на рисовом поле

Китайская система "рис-рыба-утка" помогает сдерживать вредителей на рисовом поле
Экономика

В Китае традиционный подход — рис-рыба-утка — помогает одновременно сдерживать вредителей, уменьшать потребность в пестицидах и удобрениях, поддерживать плодородие почвы и даже повышать общую отдачу хозяйства.

Уборка риса в воде
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Уборка риса в воде

Именно поэтому к нему вновь присматриваются агрономы и экологи по всему миру, пишет CPG.

Как устроена система "рис-рыба-утка"

 После высадки риса в поля запускают молодняк уток и мальков пресноводной рыбы (например, карпов). Дальше каждый "участник" выполняет свою "задачу".

Утки поедают насекомых, личинок, улиток и часть сорняков — то есть тех, кто обычно наносит ущерб посевам. Пока они плавают и ходят по полю, они мягко "взрыхляют" верхний слой, улучшая циркуляцию воды и снижая риск бурного разрастания водорослей.

Рыба, в свою очередь, питается личинками комаров, мелкими беспозвоночными и органическими остатками. Её жизнедеятельность добавляет в воду и почву естественные питательные вещества, которые попадают ближе к корням риса. Так складывается замкнутый цикл: рис получает поддержку, вода остаётся более сбалансированной, а фермеру нужно меньше внешних вмешательств.

Борьба с вредителями без пестицидов

Главный "эффект вау" у этой модели — биологический контроль вредителей. За счёт того, что утки и рыба постоянно уменьшают численность насекомых и водных улиток, потребность в химической обработке может резко сокращаться. Для хозяйства это означает не только экономию, но и снижение химической нагрузки на почву, воду и сам урожай.

Восстановление почвы и поддержка плодородия

В интенсивной монокультуре почва часто уплотняется, беднеет органикой и всё сильнее зависит от синтетических удобрений. В интегрированной системе картина обратная: постоянное движение в воде и органические остатки повышают долю органического вещества, улучшают влагоудержание и создают условия для более активной почвенной микрофлоры.

На практике это воспринимают как "более устойчивое поле" — оно легче переносит погодные качели, от засухи до избыточных дождей, и дольше сохраняет продуктивность без наращивания химических доз.

Производительность и дополнительный доход

Важно, что система не сводится к "экологии ради экологии". Она даёт хозяйству сразу несколько источников результата: урожай риса и животный белок. Уток и рыбу можно продавать на местных рынках или оставлять для семьи — это повышает продовольственную устойчивость и диверсифицирует доход.

В ряде регионов такой подход превращается в локальную "трёхпродуктовую" цепочку: рис + рыба + утка, где меньше затрат на пестициды и удобрения и больше экономической самостоятельности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
