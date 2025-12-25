Бензиновый маятник качнулся: цены на бензин пошли вниз в Пермском крае

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В период с 16 по 22 декабря текущего года в Пермском крае средняя цена за литр бензина зафиксирована на уровне 63,7 рубля, что демонстрирует снижение на 7 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Информация предоставлена Федеральной службой государственной статистики.

Автозаправка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Автозаправка

Изменения цен по маркам бензина и дизельному топливу

Стоимость бензина марки АИ-95 уменьшилась до 65,77 рубля за литр, что на 6 копеек ниже предыдущих значений. Бензин АИ-92 стал доступнее на 9 копеек, его цена составила 60,63 рубля за литр. Однако, цена бензина АИ-98 выросла на 21 копейку, достигнув 90,03 рубля за литр. Также отмечен рост цены на дизельное топливо — на 12 копеек, до 76 рублей за литр.

Региональная динамика цен на бензин

По данным статистики, в течение указанной недели снижение цен на бензин наблюдалось в 39 субъектах Российской Федерации. Самое существенное снижение зафиксировано в Республике Тыва и Республике Ингушетия, где цены снизились на 1,4%, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
