Бензиновый маятник качнулся: цены на бензин пошли вниз в Пермском крае

Росстат сообщает о снижении цен на бензин в Пермском крае

В период с 16 по 22 декабря текущего года в Пермском крае средняя цена за литр бензина зафиксирована на уровне 63,7 рубля, что демонстрирует снижение на 7 копеек по сравнению с предыдущей неделей. Информация предоставлена Федеральной службой государственной статистики.

Изменения цен по маркам бензина и дизельному топливу

Стоимость бензина марки АИ-95 уменьшилась до 65,77 рубля за литр, что на 6 копеек ниже предыдущих значений. Бензин АИ-92 стал доступнее на 9 копеек, его цена составила 60,63 рубля за литр. Однако, цена бензина АИ-98 выросла на 21 копейку, достигнув 90,03 рубля за литр. Также отмечен рост цены на дизельное топливо — на 12 копеек, до 76 рублей за литр.

Региональная динамика цен на бензин

По данным статистики, в течение указанной недели снижение цен на бензин наблюдалось в 39 субъектах Российской Федерации. Самое существенное снижение зафиксировано в Республике Тыва и Республике Ингушетия, где цены снизились на 1,4%, пишет РБК.