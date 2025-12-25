Бегство неизбежно? Россиянам назвали единственный путь к зарплате мечты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Эксперт фондового рынка Кирилл Селезнев из "Гарда Капитал" заявил, что самая провальная стратегия для россиян — это долгое пребывание на одном рабочем месте.

Такой подход, по его мнению, вряд ли позволит достичь желаемой зарплаты в 215 тыс. рублей (суммы, которую многие россияне считают пределом мечтаний) без учета инфляции. То есть, эта цифра станет актуальной лишь спустя 10-12 лет, когда по покупательной способности будет равна сегодняшним 100 тыс. рублей. Селезнев подчеркнул, что для достижения желанного дохода стратегия сильно зависит от возраста, региона проживания, семейного положения и уровня образования/квалификации.

Два пути к удвоению дохода

По мнению Селезнева, легче всего удвоить доход молодому, не обремененному семьей жителю мегаполиса. Благодаря карьерному росту, его заработок вырастет в ближайшие годы сам собой.

Для остальных граждан, отмечает эксперт, препятствий гораздо больше. Самый эффективный способ удвоить зарплату — сменить работу или место жительства. Переезд в другой город или получение новых знаний и навыков, как правило, существенно увеличивают доход или помогают лучше понимать динамично меняющийся рынок труда, пишет Газета.Ru.

Зарплата мечты — не панацея

Селезнев также отметил, что многие полагают, будто удвоение текущего дохода решит все проблемы. На практике это не совсем так, но стремление к большему заработку — естественное желание каждого человека.

Согласно данным сервиса "Работа.ру", средняя желаемая зарплата россиян составляет 214 900 рублей в месяц.

