Бегство неизбежно? Россиянам назвали единственный путь к зарплате мечты

Эксперт фондового рынка Кирилл Селезнев из "Гарда Капитал" заявил, что самая провальная стратегия для россиян — это долгое пребывание на одном рабочем месте.
Такой подход, по его мнению, вряд ли позволит достичь желаемой зарплаты в 215 тыс. рублей (суммы, которую многие россияне считают пределом мечтаний) без учета инфляции. То есть, эта цифра станет актуальной лишь спустя 10-12 лет, когда по покупательной способности будет равна сегодняшним 100 тыс. рублей. Селезнев подчеркнул, что для достижения желанного дохода стратегия сильно зависит от возраста, региона проживания, семейного положения и уровня образования/квалификации.
По мнению Селезнева, легче всего удвоить доход молодому, не обремененному семьей жителю мегаполиса. Благодаря карьерному росту, его заработок вырастет в ближайшие годы сам собой.
Для остальных граждан, отмечает эксперт, препятствий гораздо больше. Самый эффективный способ удвоить зарплату — сменить работу или место жительства. Переезд в другой город или получение новых знаний и навыков, как правило, существенно увеличивают доход или помогают лучше понимать динамично меняющийся рынок труда, пишет Газета.Ru.
Селезнев также отметил, что многие полагают, будто удвоение текущего дохода решит все проблемы. На практике это не совсем так, но стремление к большему заработку — естественное желание каждого человека.
Согласно данным сервиса "Работа.ру", средняя желаемая зарплата россиян составляет 214 900 рублей в месяц.
