ЦБ закручивает гайки: миллионы россиян лишатся доступа к микрозаймам

С 2026 года миллионы россиян могут лишиться возможности брать микрозаймы
Экономика

C 1 января 2026 года, по предварительным оценкам, до 15 миллионов граждан России могут столкнуться с трудностями в получении легальных кредитов.

Банк
Фото: commons.wikimedia.org by Digr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк

Это связано с предстоящим запретом для микрофинансовых организаций (МФО) на использование собственных алгоритмов для оценки платежеспособности заемщиков при выдаче займов до 50 000 рублей.

Альтернативные оценки

Национальный совет финансового рынка (НСФР) выразил обеспокоенность в письме, направленном главе Центробанка. Саморегулируемая организация (СРО) "Мир" приводит более скромные цифры: от 5 до 7,5 миллионов человек. Оба письма с просьбами об отсрочке или отмене запрета были направлены регулятору. Подлинность документов подтверждена представителями НСФР и СРО "Мир".

Предложения по смягчению последствий

Обращения к регулятору: НСФР и СРО "Мир" предлагают Центробанку отложить введение запрета на собственные модели оценки доходов до середины 2027 года. Также рассматривается вариант полной отмены запрета или его применения только к кредитам, превышающим 30 000 рублей. Такие меры призваны сохранить доступность микрофинансирования для населения, пишут "Ведомости".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
