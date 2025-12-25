Сырный сюрприз из Поднебесной в России: чем удивит китайский деликатес покупателей

У китайских сыров "свой" вкусовой профиль — Сумароков

В российской сырной корзине может появиться новый экзотический штрих: Китай впервые отправил сыр в Россию. Партия пока символическая — всего 8 тонн, но событие заметили эксперты и отрасль.

Фото: https://unsplash.com by Farhad Ibrahimzade is licensed under Free Сырная тарелка с виноградом и орехами

На фоне устойчивого роста потребления сыра в РФ даже небольшие поставки привлекают внимание. Об этом сообщает РГ.

Первая поставка и что в ней необычного

По данным китайской таможни, в ноябре 2025 года Россия закупила у Китая 8 тонн сыра на 92 тысячи долларов. Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков считает, что китайский сыр — продукт со своей спецификой, сформированной традициями сыроварения, климатом и культурой разных регионов страны.

Эксперт отмечает, что у китайских сыров зачастую выраженный аромат, особая текстура и "свой" вкусовой профиль, отличающийся от привычных европейских и российских сортов. В перечень популярных разновидностей он включает чхурпи (из молока коровы или яка), соша (из молока козы или яка), чура кампо (тибетский сыр из молока яка), а также рушань из провинции Юньнань, который традиционно готовят представители народа бай.

Какие сорта упоминают и как их обычно едят

Сумароков выделяет и сыр "Рубин" из Юньнани: его делают из козьего или овечьего молока представители этнических меньшинств наси, бай и сани. Он свежий, белый и не плавится, поэтому его чаще готовят на пару с рисовым вином, жарят на гриле или обжаривают с овощами — например, с помидорами, морковью и брокколи.

Ещё один пример — нгури из провинции Фуцзянь: сыр из буйволиного молока в виде небольших шариков с нежной, "кожистой" текстурой. Вкус у него солёный и насыщенный, поэтому его нередко подают как дополнение к рисовой каше.

Российский рынок: спрос растёт, но страна в целом обеспечена

В Национальном союзе производителей молока (Союзмолоко) отмечают, что потребление сыра в России в среднем увеличивается примерно на 8% в год. Если в 2023 году россияне съели около 1 млн тонн, то в 2024 году — уже 1,13 млн тонн. С 2020 года рост потребления оценивается примерно в 38%.

Особенно заметно прибавляют мягкие, свежие и рассольные сыры, а также сыры с плесенью и выдержанные.

При этом в союзе напоминают: Россия в основном закрывает спрос собственным производством, а ключевым внешним партнёром по молочной продукции остаётся Белоруссия. Доля импортных поставок сыров в объёме внутреннего рынка сейчас около 24% — преимущественно это сыры с плесенью, выдержанные премиальные сорта и отдельные функциональные ингредиенты.

Сравнение китайских региональных сыров и привычных категорий в России

Китайские сыры из списка эксперта чаще ассоциируются с региональными традициями и нестандартной текстурой: плотные и сухие варианты из молока яка, свежие неплавящиеся сыры, солёные шарики из буйволиного молока.

Российский рост спроса сейчас сильнее заметен в мягких и свежих сырах, рассольных форматах, выдержанных сортах и сырах с плесенью — то есть в сегментах, которые активно "подхватывают" HoReCa, доставка и готовая еда.

Поэтому китайская поставка выглядит не как замена массовому рынку, а скорее как нишевое дополнение для любопытных покупателей и профессиональной кухни.

Плюсы и минусы появления китайского сыра на рынке

Появление таких поставок расширяет выбор и может подогреть интерес к необычным вкусам, особенно в ресторанах и сервисах доставки. Плюс и в том, что китайские продукты могут предложить иной тип сырья и технологии, которые редко встречаются в привычной линейке.

Но есть и ограничения: объёмы пока минимальны, а непривычная текстура и солёность некоторых видов могут оказаться "на любителя". Кроме того, при высокой доле отечественного производства импортным новинкам сложнее стать массовыми.

Какой китайский сыр попробовать

Начните с понятного формата: выбирайте свежие варианты вроде рушаня или "Рубина", если вам ближе мягкие и нейтральные по вкусу сыры. Учитывайте молоко: сыры из молока яка или буйволицы часто заметно отличаются по аромату и солёности. Подберите способ приготовления: неплавящиеся сорта логичнее готовить на пару или на гриле, а плотные — пробовать тонкими ломтиками или как добавку к блюдам. Сочетайте с гарниром: солёные разновидности удобнее "разбавлять" рисом, кашами или овощами. Не покупайте много сразу: если вкус новый, лучше начать с небольшой порции.

Популярные вопросы о китайском сыре в России

Сколько Китай поставил сыра в Россию и на какую сумму?

По данным китайской таможни, в ноябре 2025 года — 8 тонн на 92 тысячи долларов.

Какие китайские сыры считаются самыми известными?

В числе популярных называют чхурпи, соша, чура кампо, рушань, "Рубин" и нгури.

Вытеснит ли китайский сыр российские сорта?

Судя по текущим данным, речь скорее о нишевом дополнении: Россия в основном обеспечивает рынок собственными сырами, а импорт занимает около 24%.