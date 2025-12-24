Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Страховщики зафиксировали рост цен на запчасти ушедших брендов в России
Рассаду капусты высаживают в грунт через 35–55 дней после посева — Antonovsad
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Кошки распознают смену настроения хозяина по его мимике
Публика тепло встретила Долину на концерте в московском баре
Физическая активность поддерживает когнитивные функции в пожилом возрасте — Ткачева
Заболеваемость туберкулёзом и ВИЧ среди мигрантов в России превышает показатели

Декабрь показал рост экспорта, а Reliance нашла обходной путь — чем это обернётся для рынка нефти

Индийская Reliance снова закупает российскую нефть для НПЗ в Гуджарате
Экономика

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. вновь стала приобретать российскую нефть для своего предприятия, расположенного в штате Гуджарат.

Перевозка нефти
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Перевозка нефти

Корпорация использует посредников, не затронутых санкциями, чтобы получить сырье по сниженной цене.

Транспортировка и переработка

Для транспортировки нефти Reliance прибегла к услугам танкеров Aframax, арендованных у компании RusExport. Доставка осуществляется на нефтеперерабатывающий завод с производительностью 660 тысяч баррелей в день, ориентированный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка Индии.

Индийские официальные лица полагают, что это может частично компенсировать значительное уменьшение импорта российской нефти, которое, по их данным, в декабре показало падение более чем вдвое.

Общий объем экспорта нефти из России

Несмотря на сокращение поставок отдельным импортерам, общий объем экспорта российской нефти в декабре достиг пиковых значений с мая 2023 года, пишет "Ъ" со ссылкой на Bloomberg.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Красота и стиль
Лаконичные шубы без декора стали главным трендом зимы-2026 — стилист Жарикова
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Последние материалы
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Демонстратор конвертоплана совершил первый взлёт — prealpina
Нецензурная брань повышает физическую выносливость
Натуральный текстиль снижает уровень стресса в доме
Сауна снижает риск сердечных заболеваний при регулярном использовании — BMC Medicine
Новый альбом Билана Vector V стал самым ярким в 2025 году
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
После приземления в аэропорту семья вынуждена была выкинуть свои вещи — People
Петрушку держат в содовой воде для удаления микробов
Привычки утра тихо меняют весь день — CNBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.