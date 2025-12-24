Декабрь показал рост экспорта, а Reliance нашла обходной путь — чем это обернётся для рынка нефти

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. вновь стала приобретать российскую нефть для своего предприятия, расположенного в штате Гуджарат.
Корпорация использует посредников, не затронутых санкциями, чтобы получить сырье по сниженной цене.
Для транспортировки нефти Reliance прибегла к услугам танкеров Aframax, арендованных у компании RusExport. Доставка осуществляется на нефтеперерабатывающий завод с производительностью 660 тысяч баррелей в день, ориентированный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка Индии.
Индийские официальные лица полагают, что это может частично компенсировать значительное уменьшение импорта российской нефти, которое, по их данным, в декабре показало падение более чем вдвое.
Несмотря на сокращение поставок отдельным импортерам, общий объем экспорта российской нефти в декабре достиг пиковых значений с мая 2023 года, пишет "Ъ" со ссылкой на Bloomberg.
