Декабрь показал рост экспорта, а Reliance нашла обходной путь — чем это обернётся для рынка нефти

Индийская Reliance снова закупает российскую нефть для НПЗ в Гуджарате

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries Ltd. вновь стала приобретать российскую нефть для своего предприятия, расположенного в штате Гуджарат.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Перевозка нефти

Корпорация использует посредников, не затронутых санкциями, чтобы получить сырье по сниженной цене.

Транспортировка и переработка

Для транспортировки нефти Reliance прибегла к услугам танкеров Aframax, арендованных у компании RusExport. Доставка осуществляется на нефтеперерабатывающий завод с производительностью 660 тысяч баррелей в день, ориентированный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка Индии.

Индийские официальные лица полагают, что это может частично компенсировать значительное уменьшение импорта российской нефти, которое, по их данным, в декабре показало падение более чем вдвое.

Общий объем экспорта нефти из России

Несмотря на сокращение поставок отдельным импортерам, общий объем экспорта российской нефти в декабре достиг пиковых значений с мая 2023 года, пишет "Ъ" со ссылкой на Bloomberg.