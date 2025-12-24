Китай пригрозил ответкой: как запрет на ввоз дронов ударит по отношениям с США

В США Федеральная комиссия по связи (FCC) ввела запрет на ввоз новых моделей дронов зарубежного производства и ключевых компонентов, включая продукцию китайских компаний DJI и Autel.
FCC объяснила свое решение результатами межведомственного обзора рисков, проведенного по инициативе Белого дома. Обзор выявил, что импортируемые дроны и компоненты представляют угрозу безопасности из-за рисков несанкционированного наблюдения, утечки данных, уязвимостей в цепочке поставок и других потенциальных угроз.
"Дроны — важная составляющая будущей безопасности Америки. Они должны производиться в США", — заявил Себастьян Горка, старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности.
Решение FCC вызвало разочарование у компании DJI, которая является крупнейшим производителем дронов в мире. Министерство иностранных дел Китая выразило протест против "чрезмерно широкого толкования" понятия национальной безопасности со стороны США и создания "дискриминационных" списков.
Китай призвал США создать справедливые условия для китайских компаний, пригрозив ответными мерами для защиты их интересов, сообщает Korea Herald.
