Китай пригрозил ответкой: как запрет на ввоз дронов ударит по отношениям с США

США запретили ввоз дронов из Китая — FCC
Экономика

В США Федеральная комиссия по связи (FCC) ввела запрет на ввоз новых моделей дронов зарубежного производства и ключевых компонентов, включая продукцию китайских компаний DJI и Autel.

Фото: unsplash.com by Azis Pradana is licensed under Free to use under the Unsplash License
Обоснование решения FCC

FCC объяснила свое решение результатами межведомственного обзора рисков, проведенного по инициативе Белого дома. Обзор выявил, что импортируемые дроны и компоненты представляют угрозу безопасности из-за рисков несанкционированного наблюдения, утечки данных, уязвимостей в цепочке поставок и других потенциальных угроз.

 "Дроны — важная составляющая будущей безопасности Америки. Они должны производиться в США", — заявил Себастьян Горка, старший директор по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности.

Реакция на действия FCC

Решение FCC вызвало разочарование у компании DJI, которая является крупнейшим производителем дронов в мире. Министерство иностранных дел Китая выразило протест против "чрезмерно широкого толкования" понятия национальной безопасности со стороны США и создания "дискриминационных" списков.

Китай призвал США создать справедливые условия для китайских компаний, пригрозив ответными мерами для защиты их интересов, сообщает Korea Herald.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
