Премиум в приоритете: из чего складывается цена рождественского стола в США и Европе

Стоимость рождественского стола в странах Европы и США значительно превышает затраты на новогоднее застолье в России, порой в два раза. Об этом рассказала кандидат экономических наук Инна Литвиненко.
Эксперт пояснила, что традиционный набор продуктов для новогоднего стола для семьи из четырех человек в России обойдется примерно в 35 тысяч рублей. В то же время, за пределами России, праздничный рождественский ужин может стоить от 23 тысяч рублей (около 250 евро) и зачастую достигает 46-55 тысяч рублей (500-600 евро), сообщает "Постньюс".
Литвиненко отметила, что жители европейских стран чаще выбирают для рождественского стола более дорогие сорта мяса, алкогольные напитки премиум-класса и изысканную выпечку. Однако, подчеркнула она, при формировании праздничного меню они принимают во внимание свои финансовые возможности.
"Как ты весь год отработал, так ты стол и накрываешь. По возможности", — поделилась экономист.
