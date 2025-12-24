Шишек набито больше: венгерский проект Росатома выглядит дешевле европейских аналогов

Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"

Возведение атомных электростанций — капиталоёмкий процесс, требующий колоссальных инвестиций. Для европейских государств, отказавшихся от сотрудничества с российской компанией "Росатом", затраты на подобные проекты могут вырасти в разы, сообщает EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Инженер чертит схему

Венгерский проект "Росатома"

В следующем году "Росатом" намерен приступить ко второй фазе строительства венгерской АЭС "Пакш". Ожидается, что к началу 2030-х годов станция пополнится двумя реакторами ВВЭР-1200, что увеличит долю атомной энергетики в стране до 70%. Российская сторона предоставляет государственный кредит в размере 10 млрд евро на реализацию проекта. Ещё 2,5 млрд евро будут вложены Венгрией.

Таким образом, стоимость одного энергоблока составит около 6,25 млрд евро, что существенно ниже стоимости аналогичных проектов в Европе. У "Росатома" больше "набито шишек" в этом направлении.

Европейские альтернативы

Чехия планирует выделить от 23 до 30 млрд евро на возведение двух энергоблоков на АЭС "Дукованы". Работы будет выполнять корейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Еврокомиссия проверяет обоснованность займа, согласно которому стоимость одного реактора оценивается в 11,5-15 млрд евро.

В Польше американская Westinghouse построит АЭС в Любятово-Копалино, состоящую из трех энергоблоков. Общие затраты на проект составят 42 млрд евро, что соответствует 14 млрд евро за каждый энергоблок с реактором AP-1250.

Французская EDF, оператор крупных атомных электростанций, оценила стоимость шести энергоблоков в 72,8 млрд евро, или 12,1 млрд евро за единицу.

Болгария планирует расширить свою АЭС за счет двух энергоблоков от американской Westinghouse. Несмотря на заявления министра энергетики Румена Радева о стоимости в 6,5 млрд евро за блок, эксперты оценивают затраты в 8,7 млрд евро и выше.