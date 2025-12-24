Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морозы в Подмосковье осложнили зимовку водоплавающих птиц — Минэкологии
Светлана Немоляева назвала Чулпан Хаматову предателем
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Медленный фитнес снижает нагрузку на суставы и позвоночник — тренеры
Компания Никиты Ефремова* может быть ликвидирована
Тренды помады 2026 включают красный, готику и bubblegum pink — Marianne

Шишек набито больше: венгерский проект Росатома выглядит дешевле европейских аналогов

Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Экономика

Возведение атомных электростанций — капиталоёмкий процесс, требующий колоссальных инвестиций. Для европейских государств, отказавшихся от сотрудничества с российской компанией "Росатом", затраты на подобные проекты могут вырасти в разы, сообщает EADaily.

Инженер чертит схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Инженер чертит схему

Венгерский проект "Росатома"

В следующем году "Росатом" намерен приступить ко второй фазе строительства венгерской АЭС "Пакш". Ожидается, что к началу 2030-х годов станция пополнится двумя реакторами ВВЭР-1200, что увеличит долю атомной энергетики в стране до 70%. Российская сторона предоставляет государственный кредит в размере 10 млрд евро на реализацию проекта. Ещё 2,5 млрд евро будут вложены Венгрией.

Таким образом, стоимость одного энергоблока составит около 6,25 млрд евро, что существенно ниже стоимости аналогичных проектов в Европе. У "Росатома" больше "набито шишек" в этом направлении.

Европейские альтернативы

Чехия планирует выделить от 23 до 30 млрд евро на возведение двух энергоблоков на АЭС "Дукованы". Работы будет выполнять корейская компания Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP). Еврокомиссия проверяет обоснованность займа, согласно которому стоимость одного реактора оценивается в 11,5-15 млрд евро.

В Польше американская Westinghouse построит АЭС в Любятово-Копалино, состоящую из трех энергоблоков. Общие затраты на проект составят 42 млрд евро, что соответствует 14 млрд евро за каждый энергоблок с реактором AP-1250.

Французская EDF, оператор крупных атомных электростанций, оценила стоимость шести энергоблоков в 72,8 млрд евро, или 12,1 млрд евро за единицу.

Болгария планирует расширить свою АЭС за счет двух энергоблоков от американской Westinghouse. Несмотря на заявления министра энергетики Румена Радева о стоимости в 6,5 млрд евро за блок, эксперты оценивают затраты в 8,7 млрд евро и выше.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Новости спорта
Челлендж из 10 отжиманий наращивает мышцы без оборудования, обещает Men's Health
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Садоводство, цветоводство
Плоды рябины едят после морозов — горечь снижается
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Недвижимость
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Десерты с ним получаются другими: крем, который меняет текстуру, но не перегружает вкус
Золотая лихорадка на глубине 3 километра: миллиарды под землёй и слишком много вопросов наверху
Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Стиль без усилий: 17 комнатных растений, которые сами создают дизайнерский эффект в обычной банке
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Последние материалы
Какао и кофе обеспечивают подъём теста без шоколада — Serious Eats
Volkswagen занял 16 место в рейтинге надёжности брендов — Consumer Reports
Республика Алтай стала самым дорогим регионом для отдыха в России — РСТ
Порфирия сформировала образы вампиров в Европе — биолог Клэр Ашер
Замена майонеза на йогурт или масло снижает нагрузку на ЖКТ — терапевт Мановска
Утренняя зарядка в кровати улучшает кровообращение
Маленькие пингвины меняют партнеров после неудачи — National Geographic
Европейские проекты АЭС выходят дороже, чем у "Росатома"
Козероги первыми получат финансовый рост в 2026 году
Гейхеры цветут весной при умеренном поливе — садовод Мари Ианнотти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.