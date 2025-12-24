Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инфляция замедляется, но цены не падают: почему обратного хода не будет

Потребительская корзина подорожает в 2026 году — Грецова
Экономика

Эльвира Грецова, эксперт Центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА", заявила, что на формирование цены потребительской корзины влияет множество взаимосвязанных аспектов. Она подчеркнула, что надеяться на существенное уменьшение цен в ближайшее время не стоит.

Сбор чеков и квитанций для составления бюджета
Фото: https://pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free
Инфляция как ключевой фактор

Инфляция как ключевой фактор

Главным фактором, влияющим на цены, остаётся инфляция. Центральный банк продолжает активно сдерживать её рост, поддерживая высокую ключевую ставку. Это, в свою очередь, влечёт за собой увеличение стоимости кредитов, снижение потребительской активности и инвестиций, а также рост затрат у производителей. 

Влияние изменений в системе НДС

Повышение НДС до 22% также оказывает значительное влияние. Любое увеличение ставки этого налога напрямую влияет на розничные цены, увеличивая стоимость большинства товаров и услуг. Даже незначительное повышение НДС может привести к ускорению инфляции и, как следствие, к подорожанию потребительской корзины. Помимо этого, нельзя игнорировать влияние курса рубля, мировых цен на сырьё, уровня потребительского спроса и реальных доходов населения, сообщает ИА RuNews24.ru.

Прогноз на 2026 год

В наступающем году ожидается дальнейшего увеличения стоимости товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. Однако темпы роста будут определяться эффективностью мер, принимаемых Центральным банком для борьбы с инфляцией, решениями Правительства в области налоговой политики, а также общей макроэкономической и геополитической обстановкой.

Для граждан это означает необходимость более внимательного отношения к планированию бюджета и адаптации к продолжающемуся росту цен.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
