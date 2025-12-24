Инфляция замедляется, но цены не падают: почему обратного хода не будет

Потребительская корзина подорожает в 2026 году — Грецова

Эльвира Грецова, эксперт Центра развития гуманитарных технологий "НОВАЯ ЭРА", заявила, что на формирование цены потребительской корзины влияет множество взаимосвязанных аспектов. Она подчеркнула, что надеяться на существенное уменьшение цен в ближайшее время не стоит.

Фото: https://pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free Сбор чеков и квитанций для составления бюджета

Инфляция как ключевой фактор

Главным фактором, влияющим на цены, остаётся инфляция. Центральный банк продолжает активно сдерживать её рост, поддерживая высокую ключевую ставку. Это, в свою очередь, влечёт за собой увеличение стоимости кредитов, снижение потребительской активности и инвестиций, а также рост затрат у производителей.

Влияние изменений в системе НДС

Повышение НДС до 22% также оказывает значительное влияние. Любое увеличение ставки этого налога напрямую влияет на розничные цены, увеличивая стоимость большинства товаров и услуг. Даже незначительное повышение НДС может привести к ускорению инфляции и, как следствие, к подорожанию потребительской корзины. Помимо этого, нельзя игнорировать влияние курса рубля, мировых цен на сырьё, уровня потребительского спроса и реальных доходов населения, сообщает ИА RuNews24.ru.

Прогноз на 2026 год

В наступающем году ожидается дальнейшего увеличения стоимости товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину. Однако темпы роста будут определяться эффективностью мер, принимаемых Центральным банком для борьбы с инфляцией, решениями Правительства в области налоговой политики, а также общей макроэкономической и геополитической обстановкой.

Для граждан это означает необходимость более внимательного отношения к планированию бюджета и адаптации к продолжающемуся росту цен.